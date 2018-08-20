20 августа 2018, 15:15

Ростовский сторонник "Правого сектора"* получил тюремный срок

Суд в Ростове-на-Дону признал Романа Терновского причастным к запрещенному в России "Правому сектору" и приговорил его более чем к двум годам колонии, сообщил сегодня Следком.

"Кавказский узел" писал, что задержанного в Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского арестовали в октябре 2017 года. При обыске в его доме в Ростове-на-Дону силовики обнаружили предметы с символикой организации. 15 июня дело Терновского передали в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.

По данным следствия, в феврале 2016 года Терновский вместе с членами "Правого сектора"* участвовал в акции по блокированию проезда российских грузовиков на Украину через пункт пропуска "Гоптовка", а летом того же года - в акции по срыву мероприятий в честь Дня России в харьковском Генконсульстве России. Кроме того, он изготавливал и распространял вещи с символикой "Правого сектора"*, утверждают следователи. Представитель "Правого сектора"* пояснил, что Терновский никогда не состоял в этой организации и долгое время даже не поддерживал никакой связи с ее активистами.

Суд признал Романа Терновского виновным как в распространении атрибутики с символикой "Правого сектора"*, так и в участии в акциях, "направленных против интересов Российской Федерации". Гражданин Украины приговорен к двум годам и трем месяцам в исправительной колонии общего режима по статье об участии в деятельности экстремистской организации, сообщила сегодня официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Приговор вступил в законную силу, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Романа Терновского и его представителей относительно вердикта суда. На сайте Первомайского райсуда Ростова-на-Дону по состоянию на 15:15 мск 20 августа нет информации о приговоре Терновскому.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов Юга России и стран Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* - организация "Правый сектор" признана экстремистской организацией и запрещена в России решением суда.

Примечание:

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