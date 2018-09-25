Грузинская оппозиция инициировала конституционный запрет на экспорт марихуаны

25 сентября 2018, 20:06

Движение "Сила в единстве" объявило в Грузии сбор подписей для внесения в Конституцию страны поправок о запрете на культивацию и экспорт марихуаны.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября грузинское правительство предложило разрешить производство марихуаны для фармацевтических и косметических средств на экспорт. Появление законопроекта преждевременно, производство марихуаны может стать одним из источников этого наркотика в Грузии, заявили 16 сентября депутаты парламента и отложили рассмотрение законопроекта.

Выращивание в Грузии марихуаны для экспорта в интересах лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, который увидел в этом новый источник своего дохода, считают представители грузинской оппозиции. Вопрос легализации производства марихуаны для экспорта обсуждался на заседании партии "Грузинская мечта" при участии Иванишвили, законопроект исключает экспорт марихуаны в необработанном виде, указал ранее председатель комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.

Лидеры движение "Сила в единстве" сегодня обратились с инициативой в парламент Грузии наложить конституционный запрет на культивацию и экспорт марихуаны. Эта инициатива будет вынесена на рассмотрение бюро парламента, и после выдачи специальных бланков ее авторы смогут начать сбор подписей.

Оппозиционерам необходимо собрать 200 тысяч подписей своих сторонников.

О своей инициативе лидеры оппозиции заявили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2", который смотрел корреспондент «Кавказского узла».

"Мы начинаем сбор подписей под инициативой, чтобы это и последующие правительства не думали о культивации и экспорте наркотиков", - заявил один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

Удумашвили отметил, что законодательные изменения для получения страной лицензии на экспорт марихуаны должны быть не временно приостановлены, как сейчас, а "отозваны из парламента и забыты".

Его поддержал учредитель общественного движения "Грузия среди лидеров" Мамука Гамкрелидзе. "Сейчас наша цель - показать власти волю народа", - заявил Мамука Гамкрелидзе.

Десять оппозиционных партий - "За новую Грузию", "Служи Грузии", "Национал-демократическая партия", "Государство для народа", "Христиан-демократическая партия", "Единое национальное движение", "Гражданский альянс за свободу", "Гражданская платформа - Новая Грузия", "Грузия среди лидеров", "Европейские демократы" создали движение "Сила в единстве" 16 июля.

Напомним, Конституционный суд Грузии 30 июля по иску активистов партии "Гирчи" признал неконституционным административное наказание за употребление марихуаны, однако оставил в силе наказание за незаконное употребление (в частности, в общественных местах или в присутствии несовершеннолетних), а также за хранение марихуаны. Против легализации употребления марихуаны, а также против инициативы правительства разрешить выращивание конопли для производства косметики и лекарственных препаратов выступают представители Грузинской православной церкви.