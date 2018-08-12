Конституционный суд Грузии ответил противникам легализации марихуаны

12 августа 2018, 05:18

Конституционный суд Грузии назвал необоснованными оценки и заявления со стороны представителей духовенства в связи с принятым им решением по вопросу, связанному с потреблением марихуаны.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск активистов партии "Гирчи", признав неконституционным административное наказание за употребление марихуаны.

Употребление наркотиков наказывается в Грузии лишением свободы, но санкции за употребление марихуаны в течение последних двух лет были существенно смягчены. В декабре 2016 года Конституционный суд Грузии отменил тюремное наказание за употребление этого наркотика, а в конце ноября 2017 года упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны и конопли, сочтя его нарушающим свободу самостоятельно выбирать вид отдыха.

Конституционный суд Грузии назвал необоснованным оценку принятого им решения по вопросу, связанному с употреблением марихуаны.

"Утверждения о том, что осуществлена "легализация" наркотического вещества - марихуаны, далеки от содержания принятого судом решения и являются его неправильным толкованием", - говорится в заявлении суда, которое цитирует 11 августа "Интерфакс".

В заявлении, в частности, поясняется, что суд объявил неконституционным административную ответственность за употребление марихуаны, если она не создает риск для третьих лиц. При этом, по данным суда, в том же решение указано, что "установление ответственности соответствует Конституции в случаях, если факт использования марихуаны создает угрозу для третьих лиц".

С начала 2018 года активисты в Грузии проводили акции с требованием смягчения наркополитики. Легализации марихуаны в Грузии добивались активисты партии "Гирчи" (Шишка), а движение "Белый шум" требует декриминализации наркотиков в целом. Рейды полиции по ночным клубам в мае привели к длительной массовой акции протеста у парламента под лозунгом: "За наши права". На фоне этой акции президент Грузии высказался за либерализацию наркополитики по отношению к потребителям наркотиков, а парламент начал разработку и обсуждение законопроекта, предполагающего декриминализацию легких наркотиков.

Грузинская церковь выступила против легализации марихуаны

После того как Конституционный суд удовлетворил иск активистов партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, Грузинская церковь выступила с критикой в адрес суда.

Настоятель Кикетской церкви (Тбилисский муниципалитет), протоиерей Андриа Джагмаидзе от имени патриархии потребовал упразднить Конституционный суд.

"Как можно, чтобы четыре человека, являющиеся судьями Конституционного суда, игнорировали бы волю четырех миллионов человек и по непонятной логике принимали бы совершенно губительные решения", — заявил он в эфире телекомпании "Имеди".

5 августа с заявлением выступил католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который также осудил решение Конституционного суда.

"Нам нужно помнить, что потребность в наркотиках не останавливается на одном уровне. С течением времени человеческая природа требует более серьезных наркотиков... Нам нужно помнить, что разрешение употреблять наркотики враждебно для нашей нации", - говорится в официальном заявлении Илии II, опубликованном на сайте патриархии.

Патриарх, однако, не потребовал упразднить Конституционный суд. Он отметил, что убежден в том, что сами судьи не согласны с употреблением наркотиков.

"На них так много давления, что они вынуждены были принять это решение", - отметил Илия II.

Противники легализации марихуаны 6 августа провели митинг в Батуми перед зданием Конституционного суда. Его организовала Батумская и Лазская епархия.

Ранее патриархия Грузии выступила против ареста лиц, больных наркоманией, однако выступила против законопроекта об использовании легких наркотических средств, подразумевающего освобождение от уголовной ответственности за использованием наркотиков для личного потребления и хранения в малых количествах.

По словам одного из организаторов митинга, протоиерея Андриа Турманидзе, он так же не поддерживает отмену Конституционного суда как института.

"Должен существовать определенный рычаг, который остановил бы эту общую необузданность. Сегодня повсюду пахнет марихуаной. Это решение было принято чьим-то приказом или чьим-то отсутствием воли. Я не знаю, кто стоит за этим, но сегодня государство не готово к этому", - заявил Турманидзе изданию "Батумилеби".

Участники митинга осудили решение Конституционного суда, назвав его "антигосударственным" и противоречащим грузинским и православным интересам.