Законопроект об экспорте марихуаны в Грузии отложен на фоне протестов церкви

16 сентября 2018, 21:24

Рассмотрение в парламенте Грузии законопроекта о культивации и экспорте марихуаны отложено на фоне протеста церкви. На следующей неделе депутаты рассмотрят законопроект, касающийся лишь потребления конопли.

Как писал "Кавказский узел", Конституционный суд Грузии 30 июля по иску активистов партии "Гирчи" признал неконституционным административное наказание за употребление марихуаны, однако оставил в силе наказание за незаконное употребление (в частности, в общественных местах или в присутствии несовершеннолетних), а также за хранение марихуаны. 11 сентября грузинское правительство предложило разрешить производство марихуаны для фармацевтических и косметических средств на экспорт.

Выращивание в Грузии марихуаны для экспорта в интересах лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, который увидел в этом новый источник своего дохода, считают представители грузинской оппозиции.

В первую очередь парламент Грузии рассмотрит ту часть правительственного законопроекта, которая касается законодательного урегулирования употребления марихуаны, сообщил сегодня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"По просьбе МВД мы неотложно начнем рассматривать вопрос, касающийся потребления марихуаны в Грузии. Сегодня в этом вопросе вакуум, исходя из решения Конституционного суда, и наша задача искоренить незамедлительно этот вакуум", - сказал Ираклий Кобахидзе, слова которого приводит "Грузия-Online".

Он подчеркнул, что вопрос производства конопли не будет рассматриваться до тех пор, пока общественность не будет как следует проинформирована по нему.

"Для нас важно действовать в соответствии с настроением общества. Общество обязательно должно быть информировано по поводу урегулирования подобных вопросов. Информирование требует времени", - цитирует Кобахидзе "ИнтерпрессНьюс".

"Мы ни в коем случае не будем принимать поспешных решений в связи с культивацией конопли", - добавил он.

Церковь против легализации употребления марихуаны

Говоря об общественном согласии в вопросе производства марихуаны, Кобахидзе заявил также о консультациях с патриархией.

"У нас были встречи с представителями патриархии. Эти консультации обязательно продолжатся, и в том числе на основе этих консультаций мы примем решение", - приводит слова спикера грузинского парламента "Sputnik-Грузия".

Представители Грузинской православной церкви 16 сентября провели акцию протеста против легализации употребления марихуаны, а также против инициативы правительства разрешить выращивание конопли для производства косметики и лекарственных препаратов.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй на воскресной проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы сделал заявление в связи с законопроектом о марихуане.

"Мы должны помнить, что это опасно. Опасно потому, что наркоманы из других стран приедут в Грузию, и будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в Грузии... Нельзя смотреть только на экономику, что у страны будет доход. Зачем нам такая экономика, если мы потеряем своих детей", - заявил сегодня Илия Второй в эфире "Рустави 2", который смотрела корреспондент "Кавказского узла".

Кандидат в президенты Саломе Зурабишвили считает, что культивация марихуаны это "тот вопрос, по которому мы должны выслушать патриархию".

"Патриархия является частью и предводителем общества, поэтому мы должны учесть ее мнение. Нужно публично обсуждать все законы, в том числе, если это касается общества", - заявила Зурабишвили в эфире "Общественного вещателя Грузии"

При этом, по словам Саломе Зурабишвили, необходима декриминализация употребления наркотиков, потому что тюремное наказание не способствует решению проблемы наркомании и "борьбе с этой болезнью".

Политолог Гия Готуа в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" высказал мнение, что жесткая позиция церкви в вопросе легализации и выращивания марихуаны, может означать, что "церковь просто намерена вытребовать у государства лишние привилегии и льготы".

Отметим, что в России марихуана относится к первому списку запрещенных веществ (вещества, изъятые из гражданского оборота без исключений) постановлением правительства РФ "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ". Санкции за использование и оборот наркотических средств прописаны в статьях 228-233 Уголовного кодекса РФ.