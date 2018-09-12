Депутаты поспорили о легализации выращивания марихуаны в Грузии

12 сентября 2018, 08:34

Правительство Грузии подготовило законодательную инициативу, которая разрешает производство марихуаны для фармацевтических и косметических средств на экспорт. Появление законопроекта преждевременно, он лоббирует интересы определенных людей, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля Конституционный суд Грузии по иску активистов партии "Гирчи" признал неконституционным административное наказание за употребление марихуаны. При этом решение Конституционного суда легализовало исключительно употребление марихуаны, наказание за незаконное употребление (в общественных местах и транспорте, образовательных учреждениях и в присутствии несовершеннолетних) или хранение марихуаны сохраняется.

Употребление наркотиков наказывается в Грузии лишением свободы, однако за употребление марихуаны в течение последних двух лет санкции были существенно смягчены. В декабре 2016 года Конституционный суд Грузии принял решение не лишать свободы за употребление этого наркотика, а в конце ноября 2017 года упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны и конопли, посчитав его нарушающим свободу самостоятельно выбирать вид отдыха.

Инициатива принадлежит правительству Грузии, пишет со ссылкой на МВД республики "Новости Грузия". При этом любая реализация марихуаны внутри страны будет расцениваться как преступление, уточнило ведомство.

"МВД подготовило проект, который устанавливает жесткие рамки на потребление марихуаны и запрещает потребление марихуаны в определенных местах", - приводится сообщение МВД Грузии.

Вопрос легализации производства марихуаны для экспорта обсуждался 10 сентября на заседании партии "Грузинская мечта", в котором участвовал Бидзина Иванишвили, передает со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Акакия Зоидзе телевидение "Рустави 2".

По словам Зоидзе, проект исключает экспорт марихуаны в необработанном виде.

"Я хотел бы подчеркнуть, что марихуана будет использоваться в медицинских и фармацевтических целях для экспорта", - сказал он.

Некоторые члены партии "Грузинская мечта" оказались против выращивания марихуаны и легализации ее экспорта.

"Сегодня у нас абсолютно неконтролируемая ситуация. Я считаю эту инициативу слишком ранней, у меня есть вопросы, связанные с рисками как внутренними, так и внешними", - сказала парламентарий Мариам Джашма в эфире телеканала.

По ее словам, в ситуации, когда в республике действуют меры, ограничивающие употребление марихуаны и ее реализацию, возникают дополнительные вопросы.

Этот закон лоббирует интересы определенного круга людей, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава фракции Национального движения в парламенте Роман Гоцеридзе.

"Реально в наших условиях никто не сможет контролировать распространение этого наркотика. Производство марихуаны может стать одним из источников этого наркотика в Грузии. Конечно, мы не поддержим эту инициативу", - подчеркнул депутат.

Отметим, что в России марихуана постановлением правительства РФ "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ" отнесена к первому списку запрещенных веществ (вещества, изъятые из гражданского оборота без исключений). Наказание за использование и оборот наркотических средств прописаны в статьях 228-233 Уголовного кодекса РФ. Лицо, занимающееся производством, сбытом, пересылкой наркотических веществ, а также склоняющее к употреблению других, подлежит уголовной ответственности. Употребление наркотиков без назначения врача в РФ наказывается штрафом или административным арестом (ст. 6.9 КоАП) так же, как и посев, и культивация менее 20 растений конопли.