Оппозиция усмотрела выгоду Иванишвили в экспорте марихуаны

12 сентября 2018, 23:32

Идея разрешить в Грузии выращивание медицинской марихуаны на экспорт интересна лидеру правящей партии Бидзине Иванишвили, который увидел прибыльный рынок и новый источник своего дохода, заявили представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", правительство Грузии предложило разрешить производство марихуаны для фармацевтических и косметических средств на экспорт. Появление законопроекта преждевременно, производство марихуаны может стать одним из источников этого наркотика в Грузии, заявили депутаты парламента.

Вопрос легализации производства марихуаны для экспорта обсуждался 10 сентября на заседании партии "Грузинская мечта" при участии Бидзины Иванишвили, предложенный законопроект исключает экспорт марихуаны в необработанном виде, указал председатель комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.

Вопрос об экспорте марихуаны войдет в проект новых законодательных регуляций, разработанных в связи с решением Конституционного суда, отменившего любые санкции за употребление марихуаны. Законопроект, в частности, оговаривает запрет на курение марихуаны в общественных местах и в присутствии детей, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"После решения Конституционного суда о потреблении марихуаны мы встали перед новой правовой реальностью. После этого решения я поручил министерству внутренних дел разработать проект новых регуляций для запрета [употребления ] марихуаны в публичных местах", - сказал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на сегодняшнем брифинге перед началом заседания правительства Грузии.

По словам Бахтадзе, законопроект будет касаться и вопроса производства марихуаны на экспорт, чтобы "максимально избежать хаотичного и противозаконного процесса".

Вопрос об экспорте марихуаны пока обсуждался на уровне идеи в правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" и вызвал разногласия. По словам главы парламентского комитета по здравоохранению и социальной защите Акакия Зоидзе, речь идет об экспорте масла марихуаны, которое используется при изготовлении медицинских препаратов, в частности болеутоляющих средств и антидепрессантов.

"В мировом масштабе спрос [на это масло] очень велик, есть огромный потенциал экспорта. В партии поспорили из-за того, что эта тема стигматизирована и существуют стереотипы. Это обычное дело: государство производит наркотические вещества, это дополнительный источник дохода", - заявил он 11 сентября в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Оппозиция: Иванишвили увидел новый прибыльный рынок



Разрешение производить марихуану для экспорта интересно для лидера правящей партии Бидзины Иванившили, который хотел бы занять этот рынок, заявили представители оппозиции, критикуя инициативу. Несмотря на легализацию употребления, приобретение марихуаны в Грузии остается наказуемым, отметил лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

"Решение Конституционного суда касалось употребления рекреационной марихуаны. Непонятно, почему [теперь] речь идет о медицинской марихуане, а не рекреационной. После решения Конституционного суда требуется определить механизм, как легально употреблять марихуану, приобретение которой незаконно", - сказал Джапаридзе в эфире "Рустави 2".

Вопрос экспорта марихуаны возник после того, как "кто-то понял, что это прибыльный и быстро растущий рынок, достигающий миллиардов долларов", уверен Джапаридзе.

Бидзина Иванишвили видит в экспорте марихуаны новый источник своего дохода, возможность производить ее входит в бизнес-интересы лидера правящей партии, заявила депутат парламента от партии "Альянс патриотов" Ада Маршания в эфире "Рустави 2".

Часть выращиваемой на экспорт марихуаны неизбежно будет попадать на местный рынок, уверен лидер партии "Свободная Грузия" Каха Кукава. Он раскритиковал инициативу властей, указав, что Грузия не экспортирует цитрусовые и чай, не открывает новые производства, но обсуждает вопрос о производстве марихуаны.

"Страна становится одним из главных поставщиков и производителей наркотиков. Если власти думают, что все это пойдет на экспорт, то они очень глубоко ошибаются", - сказал Кукава в эфире "Рустави 2".

В России марихуана отнесена к первому списку запрещенных веществ (вещества, изъятые из гражданского оборота без исключений) постановлением правительства РФ "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ". Санкции за использование и оборот наркотических средств прописаны в статьях 228-233 Уголовного кодекса РФ. Употребление наркотиков без назначения врача в РФ наказывается штрафом или административным арестом (ст. 6.9 КоАП) так же, как и посев, и культивация менее 20 растений конопли.