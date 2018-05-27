В Грузии задержан журналист Нодар Чачуа

27 мая 2018, 07:47

Журналист Общественного вещателя Грузии Нодар Чачуа задержан в своем доме по подозрению в хранении наркотиков, сообщили источники.

Информация о задержании Нодара Чачуа появилась вечером 26 мая. Руководитель Общественного вещателя Грузии Васил Маглаперидзе сообщил, что ему стало известно о задержании журналиста без подробностей.

«Я целый день был на проспекте Руставели, и распространилась информация о том, что [Чачуа] задержан, однако в связи с чем задержан, не знаю. У него отключен телефон», - процитировало слова Маглаперидзе "Эхо Кавказа".

Нодар Чачуа задержан за хранение наркотических веществ в особо крупном размере, уточнило со ссылкой на главного редактора газеты "Хроника+" Элисо Киладзе издание "Грузия-Online".

Журналист был задержан в своем доме по подозрению в покупке и хранение большого количества наркотических веществ, сообщило со ссылкой на источник "Рустави 2".

По информации телеканала, в МВД Грузии информацию о задержании Чачуа не подтвердили и не опровергли.

В 2012 году Нодар Чачуа, работавший на тот момент на "9-м канале", заявил об угрозах в своей адрес со стороны неизвестных вооруженных людей, предположительно сотрудников спецслужб. По словам Чачуа, в июле 2012 года в Тбилиси эти люди шантажировали его видеозаписью с некими эпизодами его личной жизни - требуя, чтобы журналист выполнял определенные поручения, они угрожали распространить это видео и "создать проблемы" для Чачуа, сообщило 31 июля 2012 года со ссылкой на Народного защитника Грузии ИА "Грузинформ".

"Кавказский узел" информировал, что в течение нескольких дней начиная с 12 мая в Тбилиси проходила акция "За наши права", которая стала ответом на рейды полиции по ночным клубам. Участники акции выступили против задержаний сторонников легализации наркотиков и потребовали либерализации наркополитики.