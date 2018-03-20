Шесть участников акции протеста у "Рустави-2" задержаны в Грузии

20 марта 2018, 15:46

Члены организации "Грузинский марш" в ходе акции протеста напали на журналиста "Рустави-2", который неудачно пошутил о Христе, заявил 19 марта гендиректор телеканала. Он извинился за шутку ведущего и призвал наказать виновных в нападении.

Инцидент произошел вечером 19 марта у здания телекомпании "Рустави-2".

Участники "Грузинского марша" заблокировали у въезда в телекомпанию автомобиль, в котором находились журналист Георгий Габуния, накануне неудачно пошутивший в своей аналитической передаче об Иисусе Христе, а также юрист "Рустави-2" Тамта Мурадашвили, и не давали им покинуть территорию. В результате потасовки с участием журналистов повреждения получил спортивный журналист Давид Эрадзе. Он был доставлен Центральную университетскую клинику имени академика Кипшидзе, сообщает "Новости-Грузия".

По данным пресс-службы МВД Грузии, сообщение которой цитирует издание, полицейскими были задержаны шесть человек. Они были обвинены в "мелком хулиганстве" и неподчинении полиции, заявило МВД Грузии.

Было совершено незаконное лишение свободы Габуния и Мурадавшили, заявил на брифинге 19 марта генеральный директор телеканала Ника Гварамия, потребовав от властей наказать всех виновных строжайшим образом.

"По нашей оценке, имело место незаконное лишение свободы, что является тяжким преступлением, и мы требуем от властей строгого наказания в уголовном порядке отдельных лиц, участвовавших в этом преступлении, а также организаторов", - цитирует Гварамию "Sputnik-Грузия".

Гендиректор телеканала также сообщил, что Совет по этике вынес выговор журналисту, допустившему оскорбление религиозных чувств верующих.

"Совет этики "Рустави-2" рассмотрел заявление, которое касалось оскорбления религиозных чувств конкретного лица из-за заявления Габунии. Напомню всем, что Иисус Христос не является собственностью только православного исповедования и связанные с ним заявления оскорбляют чувства представителей всех религиозных конфессий. Георгию Габунии был вынесен выговор", - заявил он.

Ника Гварамия также принес извинения. "Хочу от имени телеканала извиниться перед всеми верующими, чувства которых были задеты", - заявил Гварамия, подчеркнув, что извинения не касаются участников "Грузинского марша".

Комментариев представителей задержанных, а также пострадавших по поводу произошедшего пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что представители "Грузинского марша" ранее протестовали перед зданием "Рустави-2" вечером 4 ноября 2017 года. Тогда четверо протестующих были задержаны по обвинению в организации беспорядков.