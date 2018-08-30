Интернет-журнал «7x7» назвал штраф попыткой закрыть издание

30 августа 2018, 20:18

Интернет-журнал «7x7», многократно публиковавший материалы о событиях на Северном и Южном Кавказе, объявил сбор средств на оплату штрафа в 800 тысяч рублей, назначенного после публикации видеоинтервью о проблеме наркотиков.

Постановление мирового судьи о штрафе для интернет-издания «7x7» сегодня подтвердил Сыктывкарский городской суд. Издание было оштрафовано на основании административного протокола, составленного региональным управлением Роскомнадзора после публикации на сайте издания видеоинтервью политика Михаила Светова, рассуждавшего о легализации наркотиков. Роскомнадзор усмотрел в этом материале пропаганду наркотических веществ (часть 1 статьи 6.13 КоАП).

«Мы считаем такое наказание актом цензуры и попыткой закрыть издание за то, что мы предоставляем людям с разными взглядами площадку для высказываний <...> Мы хотим и дальше писать уникальные материалы о том, что происходит с гражданским обществом в регионах России», — говорится в заявлении редакции, опубликованном на сайте «7x7».

Видеоинтервью со Световым было опубликовано в марте 2018 года. Политик высказал в нем личное негативное отношение к употреблению наркотиков, однако эксперты, изучившие видеозапись по поручению Роскомнадзора, сочли эти высказывания "единичными и носящими общий характер", усмотрев в материале пропаганду преимущества героина перед синтетическими наркотиками. Редакция не согласилась с этими выводами, указав, что Светов говорил о вреде различных наркотических средств и побуждения кого-либо к употреблению наркотиков интервью не содержит. Суд принял сторону Роскомнадзора.

В связи с решением суда интернет-журнал попросил читателей о материальной поддержке. Для оплаты штрафа и продолжения работы изданию требуется 840 тысяч рублей. Из этой суммы по состоянию на 20.33 мск 30 августа собрано 17 250 рублей, указано на сайте «7x7».