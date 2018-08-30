30 августа 2018, 20:18
Интернет-журнал «7x7» назвал штраф попыткой закрыть издание
Интернет-журнал «7x7», многократно публиковавший материалы о событиях на Северном и Южном Кавказе, объявил сбор средств на оплату штрафа в 800 тысяч рублей, назначенного после публикации видеоинтервью о проблеме наркотиков.
Постановление мирового судьи о штрафе для интернет-издания «7x7» сегодня подтвердил Сыктывкарский городской суд. Издание было оштрафовано на основании административного протокола, составленного региональным управлением Роскомнадзора после публикации на сайте издания видеоинтервью политика Михаила Светова, рассуждавшего о легализации наркотиков. Роскомнадзор усмотрел в этом материале пропаганду наркотических веществ (часть 1 статьи 6.13 КоАП).
«Мы считаем такое наказание актом цензуры и попыткой закрыть издание за то, что мы предоставляем людям с разными взглядами площадку для высказываний <...> Мы хотим и дальше писать уникальные материалы о том, что происходит с гражданским обществом в регионах России», — говорится в заявлении редакции, опубликованном на сайте «7x7».
Видеоинтервью со Световым было опубликовано в марте 2018 года. Политик высказал в нем личное негативное отношение к употреблению наркотиков, однако эксперты, изучившие видеозапись по поручению Роскомнадзора, сочли эти высказывания "единичными и носящими общий характер", усмотрев в материале пропаганду преимущества героина перед синтетическими наркотиками. Редакция не согласилась с этими выводами, указав, что Светов говорил о вреде различных наркотических средств и побуждения кого-либо к употреблению наркотиков интервью не содержит. Суд принял сторону Роскомнадзора.
В связи с решением суда интернет-журнал попросил читателей о материальной поддержке. Для оплаты штрафа и продолжения работы изданию требуется 840 тысяч рублей. Из этой суммы по состоянию на 20.33 мск 30 августа собрано 17 250 рублей, указано на сайте «7x7».
Тема Кавказа в фокусе внимания сыктывкарского издания
Интернет-журнал «7x7» многократно писал о проблемах и жизни регионов Северного и Южного Кавказа. В частности, в апреле 2018 года издание подготовило совместно с "Кавказским узлом" видеосюжет о "бархатной революции" в Армении. В этом видео сопоставлялись неприятие армянским обществом "рокировки" первого лица государства - назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром - что в итоге привело к массовым протестам, смене власти в стране и схожими процессами в России, когда Владимир Путин сменил премьерское кресло на президентское в 2012 году, а протесты оппозиции были подавлены. "Армяне долго терпели, но иногда в самых терпеливых обществах заканчивается ресурс терпения", - резюмировалось сравнение ситуации в ролике под названием "Армения - не Россия: как бывает, когда людям реально надоело".
Также «7x7» обращался к ситуации с уголовным преследованием руководителя грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, который с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны, которую по словам правозащитника ему подбросили силовики. В частности, интернет-журнал републиковал монолог председателя совета Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова о личности Титиева и репрессивной кампании чеченской власти, вопреки которой работал глава грозненского представительства организации. "(Титиев) сам постоянно выезжал на места событий по всей республике, опрашивал жертв пыток и насилия, родных исчезнувших — тех, кого вооруженные люди увезли в неизвестном направлении, искал свидетелей. При этом главной его заботой всегда оставалась безопасность тех, с кем он говорил. Ни разу он не подвел людей, доверившихся ему", - говорилось в комментарии Черкасова, подготовленном в рамках проекта «Отвага» Amnesty International.
Подробный материал «7x7» посвятил делу корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, осужденного на три года по обвинению в хранении наркотиков. Интернет-журнал описал историю журналиста и суда над ним, усомнившись в справедливости приговора.
В декабре 2017 года издание опубликовало материал о работе уроженца Ингушетии Джамал-Лейла Яндиева на посту спецпредставителя республики Коми. Яндиев занимал эту должность ровно год, депутаты республиканского совета не дождались от него отчета о работе, а местные жители сообщили, что не увидели обещанных Яндиевым улучшений в регионе.
Не обошел вниманием интернет-журнал и тему десятилетнего юбилея пятидневной войны в Южной Осетии в 2008 году. В дату годовщины начала трагических событий, 8 августа, издание опубликовало обзор публикаций известных журналистов, политиков и правозащитников в соцсетях. "Заранее не загадывая, сегодня осознал, что нахожусь в Грузии в дни 10-летия пятидневной войны 2008 года... Я за последние четыре года третий раз в Грузии. И здесь я не встретил ни одного местного, плохо относящегося к российскому народу. Сейчас не хочу обсуждать, кто виноват в начале той войны. Мнений разных много. Не понятно одно, почему наши власти не могут как-то наладить отношения с братским православным народом? Почему я не могу пригласить в гости своих друзей грузинов, которым просто не дадут российскую визу?", - привел «7x7» высказывание PR-специалиста Романа Волошина.