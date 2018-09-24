Организатор конного перехода раскритиковал власти за конфликт в Кенделене

24 сентября 2018, 20:31

Если бы чиновники шли на диалог с представителями общественности и действовали профессионально, противостояния в Кенделене удалось бы избежать, заявил сегодня организатор конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы Аслан Кудаев.

Как писал "Кавказский узел", жители балкарского селения Кенделен 18 сентября не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, что привело к стычкам. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в окрестностях Кенделена, в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, в результате столкновения с полицией были госпитализированы 45 человек, а число задержанных достигло 120 человек.

Причиной конфликта в селе Кенделен стало давнее несогласие кабардинцев и балкарцев в оценке исторической значимости Канжальской битвы, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Битва за Кенделен: балкарцы не пропустили кабардинцев".

Некомпетентность чиновников привела к межнациональному конфликту, считает организатор конного похода к месту Канжальского сражения и руководитель организации "Шууей Хасэ" ("Собрание всадников") Аслан Кудаев.

В выложенном сегодня на YouTube обращении он высказал свое мнение о том, почему возник конфликт. В видео Аслан Кудаев стоит на фоне видеокадров, предположительно снятых во время беспорядков.

"По моему мнению, действиями некомпетентных представителей органов власти конный переход, который был, по сути, направлен на укрепление межнациональных отношений, возымел ровно обратный эффект. Не путем диалога чиновники подошли к этому делу, а путем запрета, не давая ничего взамен молодежи. Мне кажется, чиновникам нужно было работать в рамках законов Российской Федерации", – заявил Аслан Кудаев.

Непрофессионализм чиновников, по его мнению, "привел на ровном месте к межнациональному конфликту, который, по сути, не должен был состояться". При этом, по словам Кудаева, принятые силовые методы никак не решили проблему, а еще больше ее усугубили.

Как считает Кудаев, представителям власти "надо было проводить работу заблаговременно" и "не методом пресечения и запрета, а методом диалога".

Он отметил, что глава Эльбрусского района, в котором расположено балкарское село Кенделен, был категорически против прохождения кабардинских всадников через селение. По мнению же Кудаева, глава района должен был дать поручение главе Кенделена "достойно и по-братски встретить кабардинцев".

По его словам, конфликт начал назревать после несоответствующих действительности сообщений в соцсетях о том, что балкарцы не дали кабардинцам пройти через село. В разгар событий, по мнению Кудаева, "администрации Кенделена надо было донести до своих жителей, что никто из балкарцев дорогу кабардинцам не преграждал, успокоить население вместо того, чтобы дать псевдолидерам и провокаторам славиться ложной победой над кабардинскими всадниками".

Кудаев сообщил, что заранее обратился к представителям власти для согласования мероприятия, приуроченного к 310-летию Канжальской битвы, и изначально думал об изменении маршрута конного похода, помня о произошедших в 2008 году в Кенделене событиях, но чиновники затянули решение этого вопроса.

В 2008 году жители Кенделена тоже отказывались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. На митинг они вышли под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня, однако утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении сотрудников правоохранительных органов прошли через селение.

Комментариями от представителей власти относительно заявлений Аслана Кудаева "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, ранее глава Федерального агентства по делам национальностей и замминистра по делам национальностей из соседней Карачаево-Черкесии заявили, что противостояние между кабардинцами и балкарцами в Кенделене организовано провокаторами, которые разжигали конфликт в социальных сетях.

Первопричиной возникшего в связи с 310-летием Канжальской битвы межнационального конфликта в Кабардино-Балкарии опрошенные "Кавказским узлом" историки назвали земельный спор. Беспорядки в Кенделене и противостояние кабардинцев и балкарцев нельзя объяснить исключительно спорами из-за горных пастбищ, отмечает старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла". По его мнению, два народа могли бы вместе праздновать победы и отмечать траурные даты, но в итоге руководство республики отгородилось от людей силовиками и усугубило конфликт. К противостоянию в Кабардино-Балкарии привели именно действия федеральных и республиканских чиновников, считает Соколов.

Новости о противостоянии у селения Кенделен "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кенделен: битва за историю".