Родные жителя Кабардино-Балкарии сообщили о его пропаже после беспорядков

24 сентября 2018, 18:18

Родственники Рашида Пугоева из Прохладного не могут связаться с ним с утра 19 сентября, сообщается в одной из местных групп в Instagram. Пользователи соцсети высказали мнение, что исчезновение молодого человека может быть связано с конфликтом кабардинцев и балкарцев в Кенделене.

Как писал "Кавказский узел", жители балкарского селения Кенделен 18 сентября не пропустили через село участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, что привело к стычкам. 19 сентября столкновения между активистами и силовиками произошли в окрестностях Кенделена, в селении Заюково и на посту ДПС в Баксане. По данным активистов, в результате столкновения с полицией были госпитализированы 45 человек, а число задержанных достигло 120 человек.

Рашид Пугоев вышел из дома утром 19 сентября и не вернулся, говорится в сообщении группы chp.nalchik в Instagram.

"Пропал Пугоев Рашид Хамат-Ханович, 1995 года рождения. Проживал в городе Прохладный. Последний раз вышел из дома 19 сентября около 10.00 и не вернулся", - написал 22 сентября автор сообщения. Он опубликовал фото молодого человека и просит обратиться по указанному номеру телефона, "если есть какая-нибудь информация".

Пользователи соцсети подозревают, что исчезновение молодого человека связано с массовой дракой в селении Кенделен 18-19 сентября и последовавшими за ней беспорядками, пишет сегодня "АиФ-Северный Кавказ".

"Случайно, не участвовал ли он в последних событиях?" - задал вопрос в комментариях к сообщению в Instagram пользователь под ником aa_aa719. "Мать плачет, ей бы в органах КБР проверить, там ведь многих увели парней", - также отмечает _zakon_veinaha_. "По поводу того инцидента, говорят, всех отпустили, но конечно не помешало бы проверить", - пишет azamatzhi.

Сегодня утром информация об исчезновение Пугоева была размещена также в группе "Розыск Ингушетия" в соцсети Instagram. В сообщении указано, что местонахождение молодого человека все еще не известно.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации об исчезновении молодого человека. Информации о розыске Рашида Пугоева на сайте МВД Кабардино-Балкарии, по данным на 18.18 мск 24 сентября, не было.

Первопричиной возникшего в связи с 310-летием Канжальской битвы межнационального конфликта в Кабардино-Балкарии опрошенные "Кавказским узлом" историки назвали земельный спор. Беспорядки в Кенделене и противостояние кабардинцев и балкарцев нельзя объяснить исключительно спорами из-за горных пастбищ, отмечает старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла". По его мнению, два народа могли бы вместе праздновать победы и отмечать траурные даты, но в итоге руководство республики отгородилось от людей силовиками и усугубило конфликт. К противостоянию в Кабардино-Балкарии привели именно действия федеральных и республиканских чиновников, считает Соколов.

