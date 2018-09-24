Веттеланд о выборах в Армении: скучные, но честные

24 сентября 2018, 21:04

Голосование на выборах в Совет старейшин Еревана показало возросшее доверие жителей Армении к выборам. Об этом в опубликованном на "Кавказском узле" интервью рассказала советник Норвежского Хельсинкского комитета Лене Веттеланд, при этом указав на опасность акций с раздачей пиццы и на необходимость дальнейших реформ.

Как информировал "Кавказский узел", по итогам подсчета больше половины бюллетеней, блок "Мой шаг", возглавляемый комиком Айком Марутяном, набирает свыше 80% голосов на выборах в Совет старейшин Еревана. Явка на выборах, по предварительным данным, составила 43,65%.

После выборов в Ереване "Кавказский узел" опубликовал интервью с советником Норвежского Хельсинкского комитета Лене Веттеланд, которая более 10 лет работает в Армении.

Принципиальное отличие прошедших выборов в Ереване от предыдущих заключается в том, что люди добровольно приходили на участки: ранее явка в 40% обеспечивалась давлением, подкупом избирателей и административным ресурсом, а выборы 23 сентября при явке в 43% "в значительной степени соответствовали демократическим стандартам", считает Веттеланд.

Нарушения, по ее оценкам, были единичными и повлиять на итоги выборов не могут. "Были лишь слухи о подкупе, и то очень редкие. Прежних масштабов не было. И это было заметно", - подчеркнула Лене Веттеланд.

Результат выборов обусловлен тем, что Никол Пашинян сохранил доверие избирателей. "С одной стороны, результат в 80% бывает в Казахстане или Туркменистане, а с другой стороны, это очень хорошо, что граждане доверяют системе и лично Николу Пашиняну. <...> Многие голосовали за Айка Марутяна, а почему именно за него - не знали, не понимали, что именно он хочет поменять. Просто он – человек Никола Пашиняна, доверие к которому сказалось на итогах голосования", - пояснила она.

Веттеланд назвала достойной организацию предвыборной кампании и голосования. При этом она обратила внимание на зафиксированную наблюдателями раздачу бесплатной пиццы на избирательных участках как на ситуацию, способную подорвать доверие к блоку Пашиняна.

Представители блока Никола Пашиняна "Мой шаг" раздавали пиццу, соки и воду на избирательных участках в ходе голосования на выбрах в Совет старейшин Еревана, заявил 23 сентября блок "Независимый наблюдатель". Кроме того, наблюдатели на отдельных участках зафиксировали попытки агитации и влияния на избирателей. По фактам дачи взятки в связи с выборами и попытки подкупа избирателя возбуждены четыре уголовных дела и административное производство, сообщила Генпрокуратура Армении.

"Надо избегать таких ситуаций, чтобы довести до конца реформы, которые задуманы новым правительством. Тем не менее, этот факт не ставит под сомнение справедливость итогов голосования", - заключила она.

Новости, связанные с сегодняшними выборами в Армении, "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".