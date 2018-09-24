Скучные выборы в Армении – признак честного голосования

По итогам голосования в Ереване на выборах в Совет старейшин можно сделать вывод, что в Армении значительно выросло доверие к выборам, об этом рассказала в интервью "Кавказскому узлу" советник Норвежского Хельсинкского комитета Лене Веттеланд, которая более 10 лет работает в стране. По ее мнению, революционная эйфория в Армении проходит, но Никол Пашинян продолжает пользоваться доверием избирателей.

"Кавказский узел" (К.У.): - Вы продолжаете следить за ситуацией в Армении? Как изменилась гражданская активность людей после революции?

Лене Веттеланд (Л.В.): - Да, конечно, я с 2008 года наблюдаю за выборами в Армении и гражданским обществом и считаю, что после "бархатной революции" очень важно идти дальше. Нельзя считать, что вдруг все стало хорошо.

Многие представители гражданского общества, журналисты получили новые назначения. Они или в правительстве, или в рабочих группах, или на других должностях. Когда твои знакомые в правительстве – это и хорошо, и плохо. Им сейчас сложнее реализовать то, чего они добивались раньше. Сейчас их труднее критиковать, но критика нужна. Гражданскому обществу надо понять, как это делать более эффективно. Нужно время, нужно продолжать критиковать и работать над реализацией реформ и тех требований, которые были обращены к прежней власти.

Гражданская активность людей после революции была выше. Сейчас эта активность немного спала. Революционная эйфория проходит. Явка на выборах в 43% это знак, что она могла быть и больше. Возникает много вопросов, сколько на самом деле людей живет в Ереване, сколько из них имеют право голосовать. Но если раньше 40-процентная явка не была добровольной, то сейчас люди добровольно приходят на участки.

23 сентября в столице Армении состоялось голосование на выборах в Совет старейшин Еревана. Явка на выборах, по предварительным данным, составила 43,65%. Блок Никола Пашиняна "Мой шаг" набрал 81,06% голосов на выборах в Совет старейшин Еревана, сообщил ЦИК. Связанные с выборами в Ереване новости "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".

К.У.: - Исходя из высокой явки, можно ли говорить о том, что в обществе выросло доверие к выборам?

Л.В: - Доверие к выборам выросло. Люди шли на выборы с улыбками. Была другая атмосфера. Намного больше избирателей пришло добровольно. Раньше на людей оказывали давление, используя административный ресурс, их голоса покупали. А сейчас этого не было. Были лишь слухи о подкупе, и то очень редкие. Прежних масштабов не было. И это было заметно.

К.У.: - Как в целом вы можете оценить итоги выборной кампании и итоги голосования – они демократичны, соответствуют представлениям о демократичных и честных выборах?

Л.В.: - Я думаю, что выборы в значительной степени соответствовали демократическим стандартам. Огромный шаг сделан вперед, но и много работы остается. Когда наблюдатели и журналисты говорят: "Скучно", с улыбкой жалуются, я отвечаю: "Добро пожаловать на демократичные выборы!". Например, в Норвегии все интересное происходит в ходе предвыборной кампании и до объявления итогов голосования - что говорят кандидаты, что обещают во время кампании, их программы. А в день голосования люди приходят на избирательные участки и все.

К.У.: - Вы оценивали, как прошла избирательная кампания? Вы фиксировали нарушения, если они были?

Л.В - Мне сложно судить, насколько была демократичной предвыборная кампания, меня не было в это время в Армении. Но, по словам моих армянских коллег, нарушений было мало. В основном проблема заключалась в отсутствии опыта политических дебатов у кандидатов и избирателей. Бурных дискуссий не было. Многие голосовали за Айка Марутяна, а почему именно за него - не знали, не понимали, что именно он хочет поменять. Просто он – человек Никола Пашиняна, доверие к которому сказалось на итогах голосования. В Норвегии предвыборная кампания – это бурные дискуссии о том, за кого голосовать, какой кандидат лучше для города. Есть много вопросов, которые должны обсуждаться. Надеюсь, это и в Армению придет со временем. Настоящая демократия трудна, но к ней надо стремиться.

К.У.: - Можно ли говорить о том, что Пашинян отработал кредит доверия, который получил от граждан страны?

Л.В.: - Да, это так. Многие даже слепо доверяют премьер-министру, голосуют за его кандидата, не зная, какие планы у него. С одной стороны, результат в 80% бывает в Казахстане или Туркменистане, а с другой стороны, это очень хорошо, что граждане доверяют системе и лично Николу Пашиняну.

К.У.: - Шаги Пашиняна соответствуют ожиданиям жителей Армении? Если да, то каким конкретно?

Л.В.: - Соответствуют. У многих большие ожидания. Пашинян делает много хорошего. Сразу решить все проблемы невозможно. Но у него есть успехи, к примеру, в сфере борьбы с коррупцией, что имеет фундаментальное значение для всех других реформ, которые будут потом. Например, на выборах не было попыток подкупить избирателей. Это ведь та же коррупция. И это значит, что люди сейчас боятся (фальсифицировать итоги выборов), потому что знают: будут последствия. Это знак того, что произошли изменения в обществе.

К.У.: - Результат, показанный в ходе выборов Совета старейшин блоком Пашиняна, не создает опасений, что власть монополизировала одна политическая сила?

Л.В.: - С одной стороны, да, поэтому я шучу, что это похоже на Казахстан. В Норвегии никто не собирает столько голосов. Но с другой стороны, не так давно были большие политические изменения, в которых люди напрямую участвовали. И они хотят на выборах показать свою поддержку. Возможно, если бы выборы были позже, власти получили бы чуть меньше голосов. С одной стороны, опасений нет, но, с другой стороны, большая поддержка возложит еще больше ответственности на власть. Кроме того, гражданское общество и журналисты должны взять на себя ответственность критиковать и задавать вопросы. Если никто не критикует власть, то она легко бронзовеет.

К.У.: -Вы считаете, что известные факты нарушений не свидетельствуют об их массовости, что это были единичные случаи?

Л.В.: -Это были действительно единичные случаи, они не влияли на итоги. Как сказал мне один из водителей такси: сам он не голосовал за Айка Марутяна, но итогам выборов доверяет, так как этого хотел народ. И это самое главное, что люди доверяют итогам.

Эти выборы – знак того, что был сделан огромный шаг вперед. Все было организовано достойно, как во время предвыборной кампании, так и во время голосования. Единственное, что вызывало вопросы, так это бесплатная пицца на избирательных участках (по утверждению блока "Независимый наблюдатель", представители блока Никола Пашиняна "Мой шаг" раздавали пиццу, соки и воду на избирательных участках, - прим. "Кавказского узла"). Хотя это не грубое нарушение, а может, и вовсе не нарушение, но все равно это создает проблему доверия. Надо избегать таких ситуаций, чтобы довести до конца реформы, которые задуманы новым правительством. Тем не менее, этот факт не ставит под сомнение справедливость итогов голосования.

Но таких случаев нельзя избежать. У нас в Норвегии, например, партии раздают буклеты возле избирательных участков. Некоторые считают это нарушением, другие – нет. Но хорошо бы, чтобы во время парламентских выборов партия власти никого бесплатно не кормила.

Беседовал Тигран Петросян, корреспондент "Кавказского узла".