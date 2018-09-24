Блок "Мой шаг" победил на выборах в Совет старейшин Еревана

24 сентября 2018, 08:59

Возглавляемый комиком Айком Марутяном блок «Мой шаг» набрал 81,06% голосов на выборах в Совет старейшин Еревана, сообщил ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября в столице Армении прошли выборы в Совет старейшин Еревана. Явка на выборах, по предварительным данным, составила 43,65%. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата от 12 политических сил. По итогам подсчета больше половины бюллетеней, с большим отрывом лидировал блок «Мой шаг» во главе с комиком Айком Марутяном.

Блок Никола Пашиняна "Мой шаг", а также партия "Процветающая Армения" и блок "Луйс", имеют высокие шансы победить на выборах в Совет старейшин Еревана, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

По предварительным данным ЦИК, за блок «Мой шаг», в который входит возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», проголосовали 294109 из 370,3 тысячи избирателей, передает сегодня "Спутник-Грузия".

Далее следует партия "Процветающая Армения", набравшая 25219 голосов избирателей (6,95%) и блок "Луйс", предпочтение которому отдали 18112 избирателей (4,99%). Последний, несмотря на то, что не набрал необходимый порог для блоков в 8%, проходит в Совет старейшин в соответствии с Избирательным кодексом, который предполагает обязательное наличие в нем трех политических сил. Явка на выборах в Совет старейшин Еревана составила 43,65 %, уточнил ЦИК.

Таким образом, возглавивший блок «Мой шаг» Марутян займет пост мэра Еревана, пишет news.am.

В соответствии с законом Армении «О местном самоуправлении в городе Ереван», мэра столицы избирает Совет старейшин. Если по итогам выборов в одна из партий получает более 50% мест, то кандидат, возглавляющий ее список, считается избранным мэром. По избирательному законодательству, Центризбирком Армении должен объявить окончательные официальные итоги выборов на седьмой день после голосования, а согласно пункту 6 статьи 17 закона «О местном самоуправлении в городе Ереван», в случае проведения внеочередных выборов первое заседание созывается на десятый день после этого.

Согласно законодательству, дата окончательных официальных итогов выборов приходится 30 сентября, а первое заседание Совета выпадает на 10 октября, в этот день Марутян вступит в должность.