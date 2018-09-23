23 сентября 2018, 21:44

ЦИК озвучил предварительные данные по явке на выборах в Ереване

Явка на выборах в Совет старейшин Еревана, по предварительным данным, составила 43,65%, сообщил Центризбирком Армении.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении после срыва выборов мэра Еревана 16 августа распустило Совет старейшин, назначив внеочередные выборы на 23 сентября. На 65 мандатов в Совете претендуют 982 кандидата из 12 политических сил. Все избирательные участки в Ереване закрылись сегодня ровно в 20.00 часов по местному времени (19.00 мск). 

По предварительным данным, в голосовании на выборах в парламент Еревана приняли участие 370 323 из 848 343 избирателей, или 43,65% обладающих правом голоса жителей столицы, сообщила "Кавказскому узлу" пресс-секретарь ЦИК Армении Эрмине Арутюнян.

Данные о явке озвучены по состоянию на 19.00 мск. 

В комментарии "Кавказскому узлу" армянские политологи ранее отметили, что высокие шансы победить на выборах в Совет старейшин Еревана имеет блок премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг", партия "Процветающая Армения" и блок "Луйс". Также, по их мнению, пройти в столичный парламент смогут партии "Абрикосовая страна" и АРФ "Дашнакцутюн".

Новости, связанные с выборами в столице Армении, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".

Примечание:

"Политологи поспорили о напряженности предвыборной кампании в Ереване", "Факты подкупа избирателей выявлены на выборах в Ереване", "Наблюдателей обеспокоила раздача пиццы на избирательных участках в Ереване". 

Автор: Тигран Петросян; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 сентября 2018, 21:44

23 сентября 2018, 20:59

23 сентября 2018, 20:14

  • Исмаил Эфендиев арестован в Махачкале

    Советский райсуд Махачкалы сегодня арестовал на десять дней замруководителя администрации главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева до предъявления ему обвинения.

23 сентября 2018, 19:27

23 сентября 2018, 18:45

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи