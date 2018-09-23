ЦИК озвучил предварительные данные по явке на выборах в Ереване

23 сентября 2018, 21:44

Явка на выборах в Совет старейшин Еревана, по предварительным данным, составила 43,65%, сообщил Центризбирком Армении.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении после срыва выборов мэра Еревана 16 августа распустило Совет старейшин, назначив внеочередные выборы на 23 сентября. На 65 мандатов в Совете претендуют 982 кандидата из 12 политических сил. Все избирательные участки в Ереване закрылись сегодня ровно в 20.00 часов по местному времени (19.00 мск).

По предварительным данным, в голосовании на выборах в парламент Еревана приняли участие 370 323 из 848 343 избирателей, или 43,65% обладающих правом голоса жителей столицы, сообщила "Кавказскому узлу" пресс-секретарь ЦИК Армении Эрмине Арутюнян.

Данные о явке озвучены по состоянию на 19.00 мск.

В комментарии "Кавказскому узлу" армянские политологи ранее отметили, что высокие шансы победить на выборах в Совет старейшин Еревана имеет блок премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг", партия "Процветающая Армения" и блок "Луйс". Также, по их мнению, пройти в столичный парламент смогут партии "Абрикосовая страна" и АРФ "Дашнакцутюн".

Новости, связанные с выборами в столице Армении, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".