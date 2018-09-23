23 сентября 2018, 19:27

Голосование на выборах в Совет старейшин завершено в Ереване

Подсчет голосов на выборах в Совет старейшин начался в Ереване после закрытия избирательных участков.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в 08.00 по местному времени для голосования на выборах в Совет старейшин открылись 475 избирательных участков. Регистрацию для участия в выборах прошли восемь партий и четыре блока. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата от 12 политических сил. По фактам дачи взятки в связи с выборами и попытки подкупа избирателя возбуждены четыре уголовных дела и административное производство, сообщила Генпрокуратура Армении.

 Наблюдатели на участках зафиксировали нарушения, в том числе попытки агитации и влияния на избирателей. Представители блока Никола Пашиняна "Мой шаг" раздавали пиццу, соки и воду на избирательных участках, заявил блок "Независимый наблюдатель".

Все избирательные участки в Ереване закрылись ровно в 20.00 часов по местному времени (19.00 мск), сообщила пресс-секретарь ЦИК Армении Эрмине Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла".

После окончания голосования на избирательных участках начался подсчет голосов.

"Предварительные итоги голосования ЦИК опубликует после полуночи, однако не исключено, что сведения о промежуточных итогов предоставим раньше, если данные будут получены до полуночи", - отметила Артутюнян.

Итоговые данные о явке избирателей на выборах в Совет старейшин Еревана Центризбирком Армении пока не обнародовал.

Новости, связанные с сегодняшними выборами в Армении, "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".

Примечание:

"Процветающая Армения" заявила о политическом преследовании", "Политологи поспорили о напряженности предвыборной кампании в Ереване", "Назначены выборы в Совет старейшин Еревана".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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