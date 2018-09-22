Политологи поспорили о напряженности предвыборной кампании в Ереване

22 сентября 2018, 07:07

Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут на фоне отсутствия массового подкупа избирателей, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Избирательная кампания прошла достаточно остро, все основные политические силы позиционировали себя в качестве оппозиции блоку Никола Пашиняна "Мой шаг", заявил Грант Микаелян. Предвыборная кампания была не содержательной и напоминала выборы начала 1990-х годов, считает Армен Бадалян.

"Кавказский узел" информировал, что 16 августа правительство Армении распустило Совет старейшин Еревана после срыва в июле выборов мэра столицы. Внеочередные выборы в Совет старейшин назначены на 23 сентября. Регистрацию для участия в них прошли восемь партий и четыре блока. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата из 12 политических сил. Сегодня в Ереване наступил День тишины, когда полностью запрещена агитация.

Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи ранее заявили, что высокие шансы победить на выборах в Совет старейшин Еревана имеет блок Никола Пашиняна "Мой шаг", а также партия "Процветающая Армения" и блок "Луйс". Они не исключили, что пройти в парламент армянской столицы смогут партия "Абрикосовая страна" и АРФ "Дашнакцутюн".

Обновление политической системы Армении начнется со столичных выборов

Предвыборная кампания политических сил была слабой в содержательном плане, кандидаты в основном обещали решить такие трафаретные проблемы, как вывоз мусора, ремонт лифтов и транспорт, заявил политтехнолог Армен Бадалян.

«У всех без исключения политических сил отсутствовала концептуальная программа развития столицы, в которой проблемы взаимно переплетены. Все проблемы надо было объединить в общую концепцию, для привлечения дополнительных голосов», - заявил Бадалян корреспонденту «Кавказского узла».

С точки зрения технологий внеочередные выборы в Совет старейшин можно сравнить с выборами столичных депутатов начала 1990-х годов, считает он. «Кандидаты проводили дворовые встречи, политическая реклама была скудной, партии и блоки ограничились раздачей буклетов и несколькими баннерами на улицах города», - пояснил политтехнолог.

Бадалян считает, что основная борьба за кресло мэра развернется между блоком "Мой шаг" и партией «Процветающая Армения» (ППА), а шансы пройти в Совет старейшин есть также у блока «Луйс».

В соответствии с законом «О местном самоуправлении города Ереван», столичный совет, сформированный по партийному принципу, избирает мэра большинством голосов.

Явка избирателей будет сравнительно небольшой по сравнению с прошлогодними выборами в Совет старейшин, несмотря на относительный рост доверия к институту выборов, полагает Бадалян.

«На прошлых выборах был задействован, в частности, серьезный финансовый ресурс. Тех, кто так или иначе не ходили на выборы, финансово мотивировали, и они пришли на участки проголосовать за нужного кандидата. Сегодня картина полностью изменилась», - подчеркнул политтехнолог.

Согласно протоколу, опубликованному Центризбиркомом Армении, на выборах 14 мая 2017 года за правящую тогда Республиканскую партию Армении (РПА) проголосовали 240 034 избирателя (71,25%), за блок "Елк" - 70 730 (21%) голосов, а партию "Абрикосовая страна" поддержали 26 107 голосовавших (7,75%). Явка избирателей на выборах старейшин, по данным ЦИК, составила 40,99% (345 146) избирателей. В итоге в Совете старейшин 46 мандатов получила РПА, 14 - "Елк", 5 - "Абрикосовая страна".

В то же время Бадалян считает, что выборы в Совет старейшин зафиксируют «два важных итога». «В 20.00 после закрытия избирательных участков «бархатная» революция в Ереване, в частности, завершится. После выборов сформируется новая власть и оппозиция. Кроме того, из 65 мандатов столичного совета лишь 5-6 достанется известным общественности деятелям. На политической арене появятся порядка 60 новых политических лиц. И эти новые лица вполне могут в дальнейшем баллотироваться в парламент [страны]. Выборы положат начало обновлению политической системы», - сказал он.

Проходной барьер на выборах преодолеют две политические силы

Избирательная кампания прошла достаточно остро и напряженно, фактически все основные политические силы позиционировали себя в качестве оппозиции Николу Пашиняну и блоку «Мой шаг», считает научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян.

"Кавказский узел" писал, что в блок "Мой шаг" вошли партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна, партия "Аракелутюн" (Миссия) и ряд беспартийных общественных деятелей.

«По меньшей мере, такая линия была присуща партиям «Процветающая Армения» и «Абрикосовая страна», а также блоку «Луйс». Острота и напряженность проявлялись во взаимных обвинениях и подозрениях, особенно учитывая, что представители двух сил – ППА и «Луйс» - представлены в новом правительстве», - заявил Микаелян «Кавказскому узлу».

Политолог предположил, что проходной барьер в новый Совет старейшин преодолеют две политические силы – «Мой шаг» и ППА. «Соотношение мандатов будет пять к одному в пользу блока «Мой шаг», который сформирует большинство в Совете старейшин. Блок «Луйс» не сможет одолеть 8%, однако получит мандаты, так как закон регламентирует наличие не менее трех политических сил в Совете старейшин», - полагает Микаелян.

Согласно пункту 3 статьи 141 Избирательного кодекса, проходной барьер для партий составляет 6%, а для блоков – 8%. В случае если по итогам голосования барьер преодолели менее трех партий и блоков, то в распределении мандатов участвуют три политические силы, набравшие максимальное число голосов избирателей.

Политолог прогнозирует явку на предстоящих выборах около 55%. «Тут надо выделить, в частности, два аспекта. Первое - это местные выборы, на которых явка всегда бывает невысокой, и второе - те, кто ходил на выборы за взятку, больше не придут», - пояснил он, добавив, что доверие к институту выборов в целом возросло.

Третий президент Армении Серж Саргсян 17 апреля был избран премьер-министром страны, однако через шесть дней под давлением массовых уличных протестов был вынужден покинуть пост. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем республики стал лидер оппозиции Никол Пашинян. Подробно о смене власти в Армении рассказывается в фотохронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".