Избирательный участок в Ереване, 23 сентября 2018 года. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".

23 сентября 2018, 17:53

Факты подкупа избирателей выявлены на выборах в Ереване

Четыре уголовных дела возбуждены в Ереване по фактам дачи взятки и попытки подкупа избирателя на выборах в Совет старейшин Еревана, сообщила Генпрокуратура Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в 08.00 по местному времени для голосования на выборах в Совет старейшин открылись 475 избирательных участков. Регистрацию для участия в выборах прошли восемь партий и четыре блока. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата от 12 политических сил. Наблюдатели на участках зафиксировали нарушения, в том числе попытки агитации и влияния на избирателей.

Представители блока Никола Пашиняна "Мой шаг" раздают пиццу, соки и воду на избирательных участках, где сегодня проходят выборы в Совет старейшин Еревана, заявил блок "Независимый наблюдатель".

Специальная группа Генпрокуратуры по мониторингу за выборами выявила 29 публикаций в средствах массовой информации и четыре записи в социальных сетях о нарушениях на выборах, еще 90 сообщений о нарушениях поступило от полиции Армении, сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

К 13.00 (12.00 мск) было возбуждено четыре уголовных дела по факту получения или дачи избирательной взятки и попытки подкупа избирателя. Кроме того, по одному факту возбуждено административное дело, а по 13 сообщениям готовится решение, рассказал представитель Генпрокуратуры.

"26 сообщений относятся к воспрепятствованию свободного волеизъявления избирателей, 23 – дачи избирательной взятки, четыре – препятствие агитации, два – о повторном голосовании, 55 – о случаях нарушения порядка составления списков избирателей, семь – о нарушении тайны голосования, одно – о воспрепятствовании деятельности журналиста и пять сообщений иного содержания", - пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции Армении, информация о воспрепятствовании работе журналиста не подтвердилась. "Журналиста не пропустили на избирательный участок из-за отсутствия аккредитации", - пояснил представитель полиции корреспонденту "Кавказского узла".

По состоянию на 17.00 (16.00 мск) проголосовали 294 534 из 848 343 избирателей Еревана, явка на выборах составила 34,72%, сообщила пресс-секретарь ЦИК Армении Эрмине Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла".

Новости, связанные с сегодняшними выборами в Армении, "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".

Примечание:

"Процветающая Армения" заявила о политическом преследовании", "Политологи поспорили о напряженности предвыборной кампании в Ереване", "Назначены выборы в Совет старейшин Еревана".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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