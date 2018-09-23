“Процветающая Армения” заявила о политическом преследовании

23 сентября 2018, 03:32

Полиция провела обыск в предвыборном штабе партии "Процветающая Армения" после получения информации о взятках. Кандидат в мэры Еревана от партии Наира Зограбян потребовала от главы полиции Валерия Осипяна выявить ложных доносчиков, либо подать в отставку.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 августа правительство Армении распустило Совет старейшин Еревана после срыва в июле выборов мэра столицы. Внеочередные выборы в Совет старейшин назначены на 23 сентября. Регистрацию для участия в них прошли восемь партий и четыре блока. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата из 12 политических сил.

Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи ранее заявили, что высокие шансы победить на выборах в Совет старейшин Еревана имеет блок Никола Пашиняна "Мой шаг", а также партия "Процветающая Армения" и блок "Луйс". Они не исключили, что пройти в парламент армянской столицы смогут партия "Абрикосовая страна" и АРФ "Дашнакцутюн".

В одном из предвыборных штабов партии «Процветающая Армения» в административном районе Ачапняк полиция прошел обыск, сообщила 22 сентября на своей странице в социальной сети Facebook депутат от фракции «Царукян» Ивета Тоноян.

В видео, которое опубликовала Тоноян, кандидат в мэры Еревана Наира Зограбян в комментарии журналистам отмечает, что правоохранители не в первый раз проводят обыски в предвыборных штабах партии по наводке неизвестных людей, которые заявляют, что представители партии раздают взятки избирателям.

«Ни разу полиция ничего не нашла. Правоохранители убеждаются, что ничего подобного нет, и уходят», - перевела корреспондент "Кавказского узла" слова Зограбян.

По ее словам, за все время предвыборной агитации более 200 сторонников «Процветающей Армении» были подвергнуты приводу.

«Естественно, всех отпустили, не найдя при них ничего подозрительного..., но тем самым хотели вселить страх в сторонников "Процветающей Армении", чтобы те не могли работать», - сказала она.

Из штаба «Процветающей Армении» в Ачапняке, как отмечает Зограбян, 22 сентября полиция подвергла приводу пятерых активистов, затем отпустила, не найдя ничего.

Зограбян обратилась к главе полиции Армении Валерию Осипяну с призывом выявить ложных доносчиков и возбудить уголовные дела против них, в противном случае, подать в отставку, "поскольку он не владеет ситуацией".

Зограбян потребовала принять меры в отношении Даниела Ионнисяна

Зограбян также заявила, что обратилась к главе ЦИК Армении Тиграну Мукучяну с призывом предпринять меры в связи с нарушением со стороны координатора проекта "Союза информированных граждан" Даниела Ионнисяна. На пресс-конференции в день тишины 22 сентября он, по мнению Зограбян, пропагандировал против "Процветающей Армении".

В частности, по ее словам, Ионнисян заявил, что "Процветающая Армения" нарушила Налоговый кодекс.

Отметим, что 22 сентября, в день тишины в медиа-центре состоялась пресс-конференция с участием мониторинговой группы, в состав которого вошел координатор проекта "Союз информированных граждан" Даниел Ионнисян. На пресс-конференции подводились итоги предвыборной агитации. Пресс-конференция была провалена после того, как сторонники “Процветающей Армении” во главе с депутатом от блока “Царукян” Ваге Энфиаджяном заявили о “преднамеренной анти-пропаганде против них”.

По словам Зограбян, в беседе с ней Мукучян подтвердил, что действия Даниела Ионнисяна незаконны, но при этом не сделал каких-либо официальных заявлений по этому поводу. В связи с этим, по словам Зограбян, она планирует собрать в Национальном собрании Армении 27 подписей депутатов для создания комиссии по изучению деятельности Мукучяна.

"Ту службу, которую Мукучян оказывал Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну в годы их правления, Мукучян сейчас оказывает действующей исполнительной власти", - отметила Зограбян.

По словам сотрудника полиции, три человека приглашены в участок после обыска в штабе

"Полиция обязана доказать наличие доносов с соответствующим содержанием", - заявил на опубликованном Иветой Тоноян видео депутат от фракции "Царукян" Геворг Петросян. По его мнению, действия полиции, "похожи на политическое преследование".

"Иначе никак, потому что, если полиция... устраивает громкие обыски в штабе партии, подвергает приводу сторонников ППА, даже если и отпускает, не задержав их. Все это может привести к тому, что наши активисты просто откажутся от поддержки партии, и "Процветающая Армения" потеряет свой рейтинг на выборах", - заявил Петросян.

В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе полиции Армении подтвердили, что получили сообщение о том, что "в предвыборном штабе партии “Процветающая Армения”, расположенном в бильярдной в административном районе Ачапняк, раздают взятки".

По словам сотрудника пресс-службы, правоохранители после получения сообщения направились по указанному адресу и провели обыск. "Три человека были приглашены в полицейский участок для выяснения деталей",- рассказал он.