Блок «Мой шаг» лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана

24 сентября 2018, 01:56

По итогам подсчета больше половины бюллетеней, блок «Мой шаг», возглавляемый комиком Айком Марутяном, набирает свыше 80% голосов на выборах в Совет старейшин Еревана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. Явка на выборах в Совет старейшин Еревана, по предварительным данным, составила 43,65%. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата от 12 политических сил. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что высокая явка на выборах связана с ростом доверия к ним у населения.

Высокие шансы победить на выборах в Совет старейшин Еревана имеет блок Никола Пашиняна "Мой шаг", а также партия "Процветающая Армения" и блок "Луйс", отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Центризбирком Армении опубликовал данные с 259 избирательных участков из 475, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямую трансляцию ЦИК Армении.

Блок «Мой шаг», в который входит возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», с большим отрывом лидирует на выборах в органы местного самоуправления Еревана.

В соответствии с законом «О местном самоуправлении города Ереван», столичный совет, сформированный по партийному принципу, избирает мэра большинством голосов.

По данным ЦИК, блоку «Мой шаг!» отдали предпочтение 157 022 жителей армянской столицы (80,80%). Следом идет партия «Процветающая Армения» с 13 892 голосами избирателей (7,15%).

Далее следуют блок «Луйс» с 9 824 голосов избирателей (5,06%), АРФ «Дашнакцутюн» с 3 094 голосов избирателей (1,59%), партия «Абрикосовая страна» с 2 759 голосов избирателей (1,42%) и партия «Оринац Еркир» с 2 100 голосов избирателей (1,08%). Остальные политические силы не набирают и одного процента голосов.

Согласно пункту 3 статьи 141 Избирательного кодекса, проходной барьер для партий составляет 6%, а для блоков – 8%. В случае, если по итогам голосования барьер преодолели менее трех партий и блоков, то в распределении мандатов участвуют три политические силы, набравшие максимальное число голосов избирателей.

Новости, связанные с выборами в столице Армении, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".