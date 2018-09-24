Следком объяснил двумя уголовными делами задержание Беньяша

24 сентября 2018, 14:53

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш, задержанный на митинге против пенсионной реформы, подозревается том, что после задержания напал на полицейских, а в мае мешал судье провести заседание.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш был задержан 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. 10 сентября, суд арестовал Беньяша на 14 суток и приговорил его к 40 часам обязательных работ. 23 сентября, по истечении административного ареста, адвоката не выпустили из спецприемника в Усть-Лабинске и этапировали в Краснодар. Беньяша подозревают по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), рассказал активист Александр Соловьев.

По словам Беньяша, после задержания его избили. 11 сентября Международная правозащитная организация признала Михаила Беньяша узником совести и потребовала немедленно его освободить.

Адвокат адвокатской палаты Краснодарского края подозревается по ч.1 ст.318 УК РФ в связи с тем, что 9 сентября после того, как был задержан на улице Ленина, в полицейской машине применил к сотрудникам полиции насилие, "схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому", сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Кроме того, в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия), заявило ведомство.

По версии следствия, 6 мая 2018 года на заседании Первомайского райсуда защитник "неоднократно перебивал" судью, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи, не реагировал на замечания и отказался покинуть зал суда, "в связи с чем был принудительно удален". Судья также отстранил его "от дальнейшего участия при рассмотрении дел об административных правонарушениях", но в этот же день адвокат вновь попытался зайти в зал судебного заседания, говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

5 мая силовики в Краснодаре разогнали акцию сторонников Алексея Навального "Он нам не царь", приуроченную к предстоящей инаугурации Владимира Путина. Михаил Беньяш рассказал, что 6 мая прибыл в Первомайский райсуд для защиты задержанных, но не был допущен на заседание суда, а был силой "выброшен из зала". При этом, по словам Беньяша, он получил травму, потребовал остановить судебное заседание и отправить его в травмпункт, но ему в этом отказали.

Адвокат задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, отмечается в пресс-релизе управления СКР.

Имя подозреваемого ведомство не уточнило. По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Александра Попкова, речь в пресс-релизе идет о Михаиле Беньяше, пишет сегодня "Медиазона".

Часть 1 ст. 318 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы, ч.1 ст.294 УК РФ - до двух лет лишения свободы.

Комментариев от Михаила Беньяша либо его представителей относительно версии следствия пока не поступало.

В поддержку Беньяша высказался координатор "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха. "Уголовное дело против Михаила Беньяша - это вызов всему гражданскому обществу России! И отвечая на этот вызов, гражданское общество должно поднять свой голос на новый уровень, чтобы защитить Михаила", - приводятся слова Рудомахи на сайте "ЭкоВахты".

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