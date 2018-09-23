Попытки агитации зафиксированы на выборах в Ереване

23 сентября 2018, 16:09

Нарушения тайны голосования, попытки агитации и влияния на избирателей зафиксировали наблюдатели на выборах в Совет старейшин столицы Армении. Выявленные нарушения не скажутся на итогах голосования, предположил правозащитник Артур Сакунц.

Как информировал "Кавказский узел", 16 августа правительство Армении распустило Совет старейшин Еревана, на 23 сентября были назначены внеочередные выборы. Сегодня в 08.00 по местному времени для голосования на выборах в Совет старейшин открылись 475 избирательных участков. Полиция Армении сообщила о двенадцати нарушениях, зафиксированных к 12.00 по местному времени.

Регистрацию для участия в выборах прошли восемь партий и четыре блока. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата от 12 политических сил. Для проведения выборов были сформированы десять территориальных избирательных комиссий.

Наблюдательная миссия "Очевидец" сообщила о 70 нарушениях и 11 инцидентах в ходе голосования на выборах в Совет старейшин Еревана по состоянию на 15.00 (14.00 мск), сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Согласно отчету, опубликованному на сайте миссии, наблюдатели зафиксировали семь нарушений в процессе голосования. Так, на избирательных участках 9/36 и 9/6 был отмечен сбой работы прибора для электронной идентификации избирателей.

Наблюдатели также заявили о двух фактах влияния на избирателей на участках 6/8 и 8/39 и два случая нарушения тайны голосования на участках 9/6 и 8/15. На участке 9/6 зафиксирован также факт нарушения порядка помощи в голосовании, а на участке 9/24 наблюдатель обнаружил в кабине для голосования нарисованную цифру "8", расценив ее как попытку агитации.

Остальные нарушения, согласно публикации, относятся к подготовке и проведению голосования на избирательных участках. В миссию, сформированную накануне выборов, вошли гюмринский клуб журналистов "Аспарез", антикоррупционный центр Transparency International и гражданская инициатива "Рестарт".

Альянс "Независимый наблюдатель", в свою очередь, заявил о четырех зафиксированных нарушениях в ходе голосования.

"В частности, на участке 8/40 с утра было зафиксировано скопление людей у машины без номеров, а на участке 8/29 урна для голосования была установлена под открытым окном, которое закрыли после замечания наблюдателя", - говорится в сообщении альянса.

Еще два нарушения, согласно публикации, зафиксированы на участке 4/20, председатель которого носил значок партии "Просвещенная "Армения" и отказался снять его после замечания наблюдателя, и на участке 2/4, где член избиркома от партии "Гражданский договор" проводил агитацию в пользу блока "Мой шаг!" и антиагитацию против партии "Просвещенная Армения".

Блок "Независимый наблюдатель" заявил также, что представители блока Никола Пашиняна "Мой шаг" раздают пиццу, соки и воду на избирательных участках, где сегодня проходят выборы в Совет старейшин Еревана.

Зафиксированные отдельные нарушения не могут повлиять на итоги голосования, считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

По словам правозащитника, выборы организованы на должном уровне. "Нарушений, которые могут повлиять на итоги голосования, не зафиксировано. Нет тех массовых нарушений, какие были на предыдущих выборах, в частности, направления избирателей или массового подкупа", - заявил Сакунц корреспонденту "Кавказского узла".

Специальная рабочая группа офиса омбудсмена осуществляет независимый мониторинг процесса голосования на выборах в Совет старейшин, сообщили в пресс-службе офиса омбудсмена корреспонденту "Кавказского узла".

По словам представителя ведомства, действует горячая линия для оказания правовой помощи и быстрого реагирования. "Отдельно также изучаются публикации в СМИ", - отметили в офисе омбудсмена.

По данным ЦИК Армении, к 14.00 (13.00 мск) на выборах в Совет старейшин Еревана проголосовали 210 268 из 848 343 избирателей, явка составила 23,72%. Перед голосованием общее число избирателей в Ереване было уточнено - из списка вычеркнули порядка 600 жителей столицы, которые числились умершими, объяснил на брифинге в Центризбиркоме глава паспортно-визовой службы полиции Армении Мнацакан Бичахчян.

Новости, связанные с сегодняшними выборами в Армении, "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".