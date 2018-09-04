04 сентября 2018, 08:31

Более 980 кандидатов претендуют на места в Совете старейшин Еревана

Регистрацию в Центризбиркоме Армении для участия во внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана прошли 8 партий и 4 блока. На 65 мандатов претендуют 982 кандидата из 12 политических сил.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении 29 августа завершил прием документов для участия во внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, которые назначены на 23 сентября. 

Правительство Армении на заседании 16 августа распустило Совет старейшин Еревана. Решение о прекращении срока полномочий Совета было принято после срыва в июле выборов мэра армянской столицы. 

"Либерально-демократический союз Армении" отозвал заявку на участие в выборах в Совет старейшин Еревана, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Центризбиркома Армении Эрмине Арутюнян.

"В партийных списках 12 политических сил зарегистрировано в общем 982 кандидата", - отметила она. 

Согласно спискам, опубликованным ЦИК, из 982 кандидатов в Совет старейшин Еревана баллотируются 626 мужчин и 356 женщин. Из них трое возглавили предвыборные списки трех политических сил – партий "Процветающая Армения" и "Абрикосовая страна", а также блока "Общественность Еревана".

Проходной барьер для партий составляет 6%, а для блоков – 8%, говорится в пункте 3 статьи 141 Избирательного кодекса Армении. В случае, если по итогам голосования барьер преодолели менее трех партий и блоков, то в распределении мандатов участвуют три политические силы, набравшие максимальное число голосов избирателей.

В соответствии с законом "О местном самоуправлении города Ереван", совет, сформированный по партийному принципу, избирает мэра столицы большинством голосов.

Примечание:

"Политологи: раскол в "Абрикосовой стране" показал слабость оппозиции в Совете старейшин Еревана", "Срыв выборов мэра Еревана стал очередным шагом к самороспуску республиканцев", "Назначены выборы в Совет старейшин Еревана". 

Автор: Тигран Петросян; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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