Вандалы повредили памятник азербайджанскому поэту Низами в Дербенте

22 сентября 2018, 05:40

Вандалы повредили памятник азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви, установленный в парке в Дербенте, сообщили пользователи социальной сети Facebook. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее памятник неоднократно подвергался атаке вандалов.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября 2017 года злоумышленники в Дербенте повредили памятник поэту Низами Гянджеви, а также выдернули и забрали молодые ели, посаженные на территории парка, названного в честь поэта. В ночь на 9 января 2015 года неизвестные подожгли памятник Низами Гянджеви. В обоих случаях вандалы задержаны не были.

"В парке Дербента в очередной раз совершен акт вандализма. Злоумышленники повредили памятник поэту Низами Гянджеви. Все пальцы правой руки поэта сломаны", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook сообщества "Жемчужина Юга".

К сообщению прикреплены несколько фото, на которых видны повреждения на монументе, в частности на правой кисти поэта. "Кавказский узел" не располагает доказательствами того, что фото памятника сделаны в сентябре текущего года.

Инцидент привлек внимание азербайджанских СМИ. При этом авторы публикаций обращают внимание на отсутствие информации о задержанных. "Вандалы не задержаны", - написало 21 сентября азербайджанское информагентство "Туран".

Памятник был установлен в 1992 году и впервые подвергся атаке вандалов спустя 10 лет, в 2012 году. Тогда были отколоты части памятника, по памятнику нанесены удары железной арматурой, кроме того, женские изображения комплекса («Семь красавиц») облиты красной краской, информирует агентство.

По состоянию на 05.50 22 сентября на сайте Главного управления МВД по Дагестану нет информации о повреждении памятника Низами Гянджеви в Дербенте.

Вандалы пытаются спровоцировать азербайджанцев Дербента

Действия вандалов являются провокацией, считает автор блога на"Кавказском узле" "Ветер Апшерона".

"Не берусь обвинять какое-то этническое большинство или меньшинство в Дагестане, умышленно занимающееся осквернением этого памятника... так как полиция Дагестана-России не поймала ни одного осквернителя за все эти годы, у меня нет права говорить конкретно. Но понимаю, что мерзостью занимаются те, кто хотят взбудоражить азербайджанцев Дербента, поднять их на массовые митинги, вызвать еще один конфликт в России", - написал блогер.

Блогер отметил, что памятник Низами Гянджеви установлен во многих городах, в том числе в Москве, Чебоксарах, Ташкенте, Пекине, Гяндже и Баку, однако "вандализм происходит только в Дербенте".

"Не стоит говорить о низком уровне культуры осквернителей... Но есть все основания обвинять руководство города в бездействии, даже в потворствовании разжиганию нового этноконфликта в России", - заявил он.

По данным Дагстата, по состоянию на 1 января 2018 года в Дербенте проживало 123 720 человек.

Около трети (32,3%) жителей города, по данным статистиков, составляют азербайджанцы.