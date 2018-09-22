Велитов попросил о замене остатка срока штрафом

22 сентября 2018, 02:55

Имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов передал руководству колонии в Астрахани ходатайство о замене неотбытой части срока на штраф, защита сочла такой вариант его освобождения более благоприятным, чем УДО. Велитову необходима операция, которая возможна только после его освобождения, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат имама.

Как информировал "Кавказский узел", 29 августа стало известно о срочной госпитализации Велитова в больницу при исправительной колонии в Астрахани. 6 сентября ФСИН сообщило, что Велитова перевели в больницу Астрахани для планового обследования и врачи назвали его состояние стабильным. 10 сентября Велитова вновь поместили в больницу при исправительном учреждении. 19 сентября Велитов был переведен в колонию с дополнительными условиями для маломобильных людей. Защита сравнила его перевод в другую колонию с пытками, выразив опасения, что он осложнит для имама УДО.

Махмуд Велитов в апреле 2017 года был приговорен к трем годам колонии за проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, которую суд счел оправдывающей терроризм. По данным следствия, Гаппаев являлся членом признанной в России террористической и запрещенной решением суда организации "Хизб ут-Тахрир". По словам имама, ему не было известно, что Гаппаев считался террористом. ПЦ "Мемориал" признал Велитова политзаключенным.

Адвокат: врачи назвали операцию необходимой

После проведенных в городской больнице процедур Махмуд Велитов чувствует себя немного лучше, ему разрешили принимать переданные родственниками медикаменты, сообщил адвокат Дагир Хасавов, общавшийся с имамом 21 сентября.

При этом врачи предупредили Велитова и его родных, что ему необходима новая операция на сердце с дальнейшей реабилитацией, а это возможно только в гражданской больнице. До тех пор, пока Велитов не перенес эту операцию, его самочувствие по прошествии времени снова будет ухудшаться, рассказал Хасавов корреспонденту "Кавказского узла".

"Он так и будет мучиться, его так и будут перевозить туда-сюда, из колонии в больницу, а ведь процесс перевозки заключенного достаточно сложный и изматывающий. Это просто издевательство над пожилым, больным человеком", сказал он.

Защита имама решила ходатайствовать не об условно-досрочном освобождении осужденного, а о замене неотбытой части наказания на штраф. 21 сентября адвокат Дагир Хасавов помог своему подзащитному составить соответствующее ходатайство в суд.

Велитов должен выйти на свободу 14 сентября 2019 года. Он отбыл уже две трети наказания и может просить об УДО, но защита сочла механизм замены неотбытого срока штрафом более благоприятным, пояснил адвокат.

"Мы ходатайствовали об этом еще 6 февраля, тогда нам отказали, и теперь прошло полгода - мы вновь можем подать такое прошение. Я не хочу освобождать его (Велитова) под каким-то условием: если его сейчас отпустят по УДО, то еще год этот срок будет над ним висеть, это неблагоприятно. А штраф предполагает освобождение сразу, безо всяких условий", - пояснил Хасавов корреспонденту "Кавказского узла" .

Защитник пояснил, что в феврале суд отказался заменить неотбытый срок Велитова на штраф из-за наличия у осужденного взысканий. Имам получал взыскания 2 июля 2017 года ("нарушил распорядок дня"), 3 июля ("спал в неустановленное время"), 5 июля ("не выполнил обязанности дежурного по камере"). 6 января 2018 года Велитов получил сразу два выговора - за то, что "отсутствовал на массовом мероприятии "обед", и за то, что "самовольно поменял свое спальное место". Еще одно взыскание Велитов получил 27 мая 2018 года - "нарушил распорядок дня, без уважительной причины не вышел на массовое мероприятие "вечерняя проверка". Адвокат Хасавов считает все эти взыскания необоснованными.

"Первые три взыскания были вложены в дело перед этапом в московском СИЗО "Матросская тишина", остальные - в Астрахани, но они совершенно нереальные. Когда он "не посетил массовое мероприятие "обед", он не мог подняться, ему осужденные еду приносили", - пояснил адвокат.

Взыскание о смене спального места Велитов получил, когда определенная администрацией койка была занята другим осужденным и неформальный лидер заключенных указал Велитову на другую кровать - имаму пришлось занять указанную койку, чтобы не избежать конфликта с ними. Велитов находится в отряде усиленного контроля, отметил защитник. "Его поставили на специальный профилактический учет - как "человека, склонного к распространению экстремистской литературы", - сказал Хасавов.

Наличие у осужденного взысканий не лишает его права обратиться в суд и при новом рассмотрении ходатайства предыдущие взыскания не должны учитываться.

"В повторном обращении, через полгода, старые взыскания не принимаются в расчет, тут как бы наступает новый цикл. В этот раз у нас висит только одно взыскание, от 27 мая, когда он не вышел на вечернее построение, но у Велитова есть справка от врача об освобождении его как инвалида от подобных построений. Оригинал находится у него, я взял себе копию и сообщил об этом в прокуратуру, которая обещала разобраться с этим вопросом до момента поступления материалов в суд. Я зашел к начальнику колонии и также указал, что это взыскание должно быть снято до отправки материалов в суд. Не должно быть никаких препятствий, если они не собираются продолжать издевательства над больным человеком", - сказал адвокат.

Велитов 21 сентября должен был передать написанное заявление в спецчасть, которая забирает почту, а спецчасть должна была передать заявление руководству колонии. Руководство, в свою очередь, обязано подготовить и передать в суд в течение десяти дней все документы, пояснил Дагир Хасавов.

Велитов имел право на замену неотбытой части срока штрафом при отбытии одной трети срока, а он отбыл уже две трети, подчеркнул Хасавов. "Закон предусматривает и другие формы, например исправительные работы, но, учитывая, что он инвалид, это неподходящий вариант. Поэтому мы просим штраф в 100 тысяч рублей", - сказал защитник.

Защита не отказывается от возможности добиться освобождения Велитова по УДО, если суд откажется удовлетворить ходатайство о замене неотбытого срока штрафом. "От УДО мы не отказались, просто сначала я решил воспользоваться правом на замену неотбытой части наказания другой мерой, не связанной с лишением свободы. Но право на УДО за нами остается. Если что-то пойдет не так, что мы впоследствии воспользуемся этим правом", - заключил адвокат.

Юрист указал на сложности для УДО Велитова

Прогнозировать, каким будет решение суда при рассмотрения ходатайства защиты Велитова, сложно, хотя дисциплинарные взыскания в колонии действительно имеют ограниченные сроки действия, подтвердил замглавы "Комитета против пыток", юрист Олег Хабибрахманов.

"Любое взыскание погашается через какой-то период - и формально человек считается не имеющим взысканий. Но сам факт их наложения из личного дела никуда не денется. Тут все [остается] на усмотрение суда, а суды у нас логике не поддаются", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Хабибрахманова, суды иногда разрешают освобождение заключенного "вопреки всем протестам администрации" колонии, "а бывает наоборот, администрация только "за", а суд оставляет заключенного в тюрьме".

В случае с осужденными по террористическим и экстремистским статьям суды склонны отказывать в освобождении по УДО, даже если заключенный имеет полностью положительные характеристики, отметил Олег Хабибрахманов.