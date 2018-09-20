Защита Велитова сравнила с пытками перевод имама из колонии в колонию

20 сентября 2018, 07:02

Перевод имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова в другую колонию неблагоприятно сказывается на его здоровье, ослабленном после длительного заболевания, заявил адвокат Дагир Хасавов. Представитель УФСИН не разделила опасения адвоката, заявив, что имам был переведен в колонию для маломобильных групп населения именно из медицинских соображений.

Как информировал "Кавказский узел", 29 августа стало известно о срочной госпитализации Велитова в больницу при исправительной колонии в Астрахани. 6 сентября ФСИН сообщило, что Велитова перевели в больницу Астрахани для планового обследования. По данным ведомства, врачи признали состояние Велитова стабильным. 10 сентября его вновь поместили в больницу при исправительном учреждении. Адвокат Дагир Хасавов заявил, что имама вернули туда, где он не получал лечения и, возможно, перенес инфаркт. 19 сентября Велитов был переведен в колонию с дополнительными условиями для маломобильных групп населения.

Махмуд Велитов в апреле 2017 года был приговорен к трем годам колонии за проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, которую суд признал оправдывающей терроризм. По данным следствия, Гаппаев являлся членом признанной в России террористической и запрещенной решением суда организации "Хизб ут-Тахрир". Имам заявил, что ему не было известно о том, что Гаппаев считался террористом. Правозащитный центр "Мемориал" признал имама московской мечети политзаключенным.

При том состоянии, в котором находится Велитов, при всем "букете заболеваний", "лечение его в колонии невозможно", считает адвокат имама Дагир Хасавов.

"Это издевательство. Велитов заслужил УДО (условно-досрочное освобождение), его должны были вскоре освободить из ИК-10, где он все это время находился", - заявил адвокат.

"Переводить туда-сюда для него, в его состоянии, это сродни пыткам, (это) неблагоприятно сказывается на его и без того подорванном здоровье", - отметил он.

По словам адвоката, он планирует в ближайшее время прилететь в Астрахань и подать ходатайство об УДО для Велитова в суд.

При этом он выразил опасение, что перевод в ИК-8 осложнит для имама УДО.

"С самого начала он отбывал наказание в ИК-10. 14 сентября администрация этой колонии должна была представить его на УДО, так как он отбыл две трети наказания. Этот вопрос я согласовывал с администрацией, когда был там 21 августа. В новой колонии ему не смогут дать характеристику для суда по УДО ранее, чем через шесть месяцев, ведь там его не знают", - сказал Хасавов.

Лечение Велитова проводится в медчасти новой колонии

Перевод Велитова в другую колонию никак не повлияет на процесс получения им УДО, сказала корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы УФСИН по Астраханской области Юлия Дубровина.

"Велитов переведен в колонию, где созданы дополнительные условия для маломобильных групп населения - пожилых людей и инвалидов. Его лечение будет проводиться в медицинской части при учреждении", - отметила она.

"Мысль о переводе Велитова в другую колонию, предназначенную для маломобильных граждан, уже давно вынашивалась нашей администрацией - и сейчас это решение было принято", - ответила Дубровина на вопрос о том, почему решение о переводе Велитова было принято сейчас, тогда как, по словам адвоката, имам писал заявление о переводе еще в начале года.

Глава пресс-службы подчеркнула, что Велитов передвигается самостоятельно, хоть колония и называется "для маломобильных групп населения". "Он не в инвалидном кресле, ничего такого. Никакой угрозы жизни и здоровью нет", - сказала Дубровина.

Сведения о перенесенном Велитовым инфаркте Дубровина опровергла. "Это документально не подтверждается. Все справки из городской клинической больницы есть в медицинской карте осужденного", - сказала она.

По ее словам, из тюремной в городскую больницу имам был переведен по плану - для обследования, а не оказания медицинской помощи.

"Его начали обследовать в больнице при исправительном учреждении, потом перевели в городскую больницу для продолжения обследования. После этого его вернули в больницу при ИК, а теперь, когда заключение докторов есть, лечение назначено, его вернули обратно в колонию для проведения медицинского лечения уже там", - отметила Дубровина.

Что касается УДО, то, по ее словам, "документацию готовит учреждение - и направляет в суд".

"Решение о том, давать или не давать УДО, выносят судебные органы. Если осужденный перемещается в другое исправительное учреждение, всё личное дело отправляется вместе с ним. Единственное, что меняется - что заявление об УДО будет рассматривать суд другого района, так как за каждым учреждением закреплен свой суд", - пояснила Дубровина.

Администрация колонии обязана отправить документы в суд

Перевод заключенного в другую колонию не может стать препятствием для получения им УДО, считает юрист, заместитель главы "Комитета против пыток" Олег Хабибрахманов.

"Некоторые предпочитают обращаться в суд, имея ходатайство администрации ИК об УДО и всякие характеристики, но это опционально. Можно обращаться напрямую в суд, и суд сам прекрасно запросит из той колонии, где осужденный ранее отбывал наказание", - сказал она.

Хабибрахманов пояснил также, что осужденный не сам обращается в суд, а через администрацию, которая не вправе не отправить прошение об УДО, если время подошло.

"Администрация может быть против досрочного освобождения, но не отправить в суд (прошение) она не может", - сказал он.

"И уж точно смена места отбывания наказания никак не прерывает самого права на УДО. Если бы это было так, нельзя бы было подавать прошение об УДО, не проведя в колонии шесть месяцев, то тогда надо было бы просто переводить неугодного осужденного каждые 5 месяцев и 29 дней в новое место. И вообще бы права на УДО у него никогда не было", - заключил юрист.