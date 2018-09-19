УФСИН рапортовало об улучшении состояния Велитова

19 сентября 2018, 13:48

Имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов, осужденный по делу об оправдании терроризма, выписан из больницы и переведен в колонию с дополнительными условиями для маломобильных групп населения, сообщили сегодня в УФСИН по Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа стало известно о срочной госпитализации Велитова в больницу при исправительной колонии в Астрахани. 6 сентября ФСИН сообщило, что Велитова перевели в больницу Астрахани для планового обследования. По данным ведомства, врачи признали состояние Велитова стабильным. 10 сентября его вновь поместили в больницу при исправительном учреждении. Адвокат Дагир Хасавов заявил, что имама вернули туда, где он не получал лечения и, возможно, перенес инфаркт.

Махмуд Велитов в апреле 2017 года был приговорен к трем годам колонии за проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, которую суд признал оправдывающей терроризм. По данным следствия, Гаппаев являлся членом признанной в России террористической и запрещенной решением суда организации "Хизб ут-Тахрир". Имам заявил, что ему не было известно о том, что Гаппаев считался террористом. Правозащитный центр "Мемориал" признал имама московской мечети политзаключенным.

Махмуд Велитов выписан из медучреждения при колонии в Астрахани и переведен в другую колонию в этом же городе, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области.

"После окончания планового обследования осужденный переведен в исправительную колонию для дальнейшего отбывания наказания. При этом Велитов направлен в другую колонию, она также находится в Астрахани. Это сделано в связи с тем, что в ней созданы дополнительные условия для маломобильных групп населения", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

По данным УФСИН, состояние здоровья Велитова врачи назвали удовлетворительным, стабильным, "угроз для жизни нет".

Комментариев от адвоката Велитова относительно сообщения УФСИН не поступало.