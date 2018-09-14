Махмуд Велитов. Фото: Пресс-служба Радио Свобода RFE/RL

14 сентября 2018, 20:16

Защита пожаловалась на качество лечения имама Велитова

Имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова, осужденного по делу об оправдании терроризма, держали в астраханской городской больнице прикованным к койке, а теперь вернули в тюремную больницу, где ему не лечили сердце и вырвали ногти из-за грибка, заявил адвокат Велитова.

"Кавказский узел" информировал, что 29 августа стало известно о срочной госпитализации Махмуда Велитова в больницу при исправительной колонии в Астрахани в крайне тяжелом состоянии. По словам адвоката Дагира Хасавова, Велитова "не долечили" месяц назад. 6 сентября ФСИН сообщило, что Велитова перевели из медучреждения при исправительной колонии в больницу Астрахани для планового обследования. Ведомство заявило, что врачи признали состояние Велитова стабильным, и опровергло информацию о перенесенном имамом инфаркте.

В апреле 2017 года Махмуда Велитова приговорили к трем годам колонии за проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, которую суд признал оправдывающей терроризм. По данным следствия, Гаппаев являлся членом признанной в России террористической и запрещенной решением суда организации "Хизб ут-Тахрир".  Имам заявил, что ему не было известно о том, что Гаппаев считался террористом. Состояние Велитова в колонии пошатнулось, он уже несколько раз попадал в больницы. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным имама московской мечети.

10 сентября Махмуда Велитова перевели из городской больницы обратно в больницу при исправительном учреждении, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы УФСИН по Астраханской области Юлия Дубровина. "В городской больнице он был согласно плановому обследованию, он не экстренно туда был переведен", - подчеркнула представительница ФСИН, заявив, что состояние Велитва остается стабильным.

Велитова вернули туда, где он не получал лечения и, возможно, перенес инфаркт, настаивает адвокат имама Дагир Хасавов. "С 24 июля по 7 августа Велитов находился в тюремной больнице, его перевели туда из ИК-10, где он отбывает наказание. У него болело сердце, но его не лечили, никакой помощи, связанной с облегчением боли, не оказывали. Зато ему там вырвали ногти на больших пальцах ног, объяснив это необходимостью лечения грибка. Ему там грибок "лечили", а сердце - нет", - рассказал сегодня адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что после этого у Велитова могли возникнуть осложнения. "Мы не знаем, какие медикаменты применялись, применялись ли вообще, реабилитационный период был, или нет. Когда он вернулся в колонию - позвонил мне, и я экстренно к нему приехал. Состояние, в котором я его застал 21 августа, было удручающим. Я лично видел его пальцы на ногах. Он мне сказал, что ему плохо, что он не знает, что происходит, что болит сердце, опухли ноги - стали как бревна. Он постоянно кашляет, ему трудно дышать, он не может спать по ночам, потому что все болит, и лежать он не может - часами сидит. Сказал, что теряет память", - сообщил Дагир Хасавов.

Он указал на то, что ранее реальное состояние Велитова не соответствовало сообщениям областного управления ФСИН. "В августе, после выписки из больницы 7 числа, они заявляли СМИ, что у него все хорошо, что он получает лечение, хотя в колонии в этот период даже не было врача. Только после того, как я приехал к нему 21 августа, посетил прокуратуру, обратился к куратору исправительных учреждений Астраханской области Антону Муранову и поднял шумиху в СМИ, его посетил врач из ФСИН - и было принято решение вернуть его снова в тюремную больницу. Но там отказались его лечить, ибо был слишком запущен, и перевели в городскую клиническую больницу имени Кирова", - пояснил алвокат.

По его данным, в городской больнице у Велитова диагностировали "постинфарктное состояние с побочными явлениями". "Я разговаривал с заведующим кардиологического отделения по телефону, и он сказал мне, что мой подзащитный попал к ним в постинфарктном состоянии, и что они сейчас будут проверять это, разбираться", - сказал адвокат. Он сослался и на заявления родных Велитова, которые постоянно находились в больнице. "Они ходили туда-сюда, слышали какие-то разговоры. Из них стало понятно, что ему нужна операция на сердце. У него было шунтирование и, судя по беседам медперсонала, у него стент, который устанавливается на сердце, уже наполовину не работает, его нужно срочно переставлять", - рассказал Дагир Хасавов.

В больнице Велитов был прикован к кровати наручниками, а это "пытки" и "проявление садизма", заявил защитник. "В палате выставили автоматчика и за дверью еще троих. Так и воров в законе не охраняют", - отметил он. Кроме того, к имаму не пустили супругу, которая приехала из Москвы, чтобы поддержать тяжело больного мужа хотя бы морально. "В общем, отношение нечеловеческое, слова "гуманизм" здесь и не слышали", - констатировал Хасавов.

По его словам, врачи сделали вывод, что Велитов нуждается в амбулаторном лечении, но не указали, где должно проходить это лечение и каким оно должно быть.

Во ФСИН отказались комментировать информацию о том, что у Велитова были вырваны ногти. "Вопросы медицинского обеспечения осужденных мы не имеем права распространять, поскольку это врачебная тайна", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представительница областного управления ведомства Юлия Дубровина. "Мы никакую информацию не даем, обращайтесь в пресс-службу нашего Минздрава", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" и в приемной главного врача городской больницы, где находился Велитов.

Комментариями ФСИН и руководства горбольницы относительно заявления адвоката об условиях содержания Велитова "Кавказский узел" также не располагает. 

Примечание:

"Следствие: четверым задержанным на мусульманской свадьбе в Кизляре грозит до 5 лет лишения свободы", "Прихожане заявили о недоверии следствию по делу об убийстве Махмутова", "В Дагестане на процессе по делу о "мусульманской свадьбе" завершился допрос свидетелей".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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