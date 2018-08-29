29 августа 2018, 22:43

Имам Велитов госпитализирован в астраханской колонии

Имам московской мечети "Ярдям" Махмуд Велитов, осужденный по делу об оправдании терроризма, направлен в больницу при исправительной колонии в Астрахани, рассказал его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 июля стало известно, что осужденный по обвинению в оправдании терроризма имам Махмуд Велитов был переведен в тюремную больницу с жалобами на боли в сердце.

Махмуд Велитов был приговорен к трем годам колонии в апреле 2017 года. Суд признал оправдывающей терроризм его проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, который, по данным следствия, являлся членом признанной в России террористической и запрещенной решением суда организации "Хизб ут-Тахрир". Имам заявил, что не знал о том, что Гаппаев считался террористом. Состояние Велитова за время нахождения в колонии ухудшилось, он уже несколько раз попадал в больницы. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным имама московской мечети.  

Велитов был срочно этапирован в больницу в крайне тяжелом состоянии, передает сегодня со ссылкой на его адвоката Дагира Хасавова ТАСС.

По словам защитника, его "не долечили" во время прошлого нахождения в больнице месяц назад.

Велитов перенес два инфаркта и является инвалидом второй группы, в условиях исправительной колонии он не может совершать прописанные ему врачами прогулки на свежем воздухе, поэтому в неволе "его жизнь подвергается опасности", пояснял ранее Хасавов.

По состоянию на 22.20 на сайте Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Астраханской области нет информации о госпитализации имама Махмуда Велитова в больницу при колонии.

Примечание:

"Мосгорсуд оставил имама Велитова под домашним арестом", "Адвокат сообщил о блокировании банковского счета имама Велитова", "Адвокат заявил о засекречивании дела имама Велитова".

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