06 февраля 2018, 12:25
Суд отказался освободить имама Велитова
Советский районный суд Астрахани отказался выпустить из заключения имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова. Жалобу Велитова принял ЕСПЧ, сообщил адвокат.
Как писал "Кавказский узел", Велитов был осужден в апреле 2017 года на три года колонии и этапирован в астраханскую колонию. Суд признал оправданием терроризма интервью и проповедь имама об убитом в сентябре 2013 года дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, который, по данным следствия, был членом организации "Хизб ут-Тахрир" (признана в России террористической и запрещена решением суда). Велитов утверждает, что не был осведомлен о том, что Гаппаев считался террористом. Правозащитный центр "Мемориал" признал Велитова политзаключенным.
23 ноября 2017 года адвокат Дагир Хасавов сообщил о госпитализации Махмуда Велитова в тюремную больницу. Хасавов сообщил, что его подзащитный помещен в больницу из-за жалоб на головокружение, боли в ногах и высокое давление. 15 декабря адвокат сообщил, что состояние имама серьезно ухудшилось.
"Суд отказался освободить моего подзащитного, мотивируя тем, что у Велитова "низкая степень позитивных установок, он необщителен с администрацией, не предпринял активной жизненной позиции и не сформировал в себе систему жизненных ценностей", - цитирует сегодня адвокат Дагира Хасавова РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Велитова на нарушение трех статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод. "ЕСПЧ в рекордные сроки коммуницировал нашу жалобу и поставил перед РФ ряд вопросов, на которые необходимо ответить до 4 мая", - сказал он.
Адвокат уточнил, что в жалобе указывается на нарушение права на справедливый суд, свободу вероисповедания и свободу слова, пишет "Интерфакс".