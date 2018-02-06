Суд отказался освободить имама Велитова

06 февраля 2018, 12:25

Советский районный суд Астрахани отказался выпустить из заключения имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова. Жалобу Велитова принял ЕСПЧ, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Велитов был осужден в апреле 2017 года на три года колонии и этапирован в астраханскую колонию. Суд признал оправданием терроризма интервью и проповедь имама об убитом в сентябре 2013 года дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, который, по данным следствия, был членом организации "Хизб ут-Тахрир" (признана в России террористической и запрещена решением суда). Велитов утверждает, что не был осведомлен о том, что Гаппаев считался террористом. Правозащитный центр "Мемориал" признал Велитова политзаключенным.

23 ноября 2017 года адвокат Дагир Хасавов сообщил о госпитализации Махмуда Велитова в тюремную больницу. Хасавов сообщил, что его подзащитный помещен в больницу из-за жалоб на головокружение, боли в ногах и высокое давление. 15 декабря адвокат сообщил, что состояние имама серьезно ухудшилось.

"Суд отказался освободить моего подзащитного, мотивируя тем, что у Велитова "низкая степень позитивных установок, он необщителен с администрацией, не предпринял активной жизненной позиции и не сформировал в себе систему жизненных ценностей", - цитирует сегодня адвокат Дагира Хасавова РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Велитова на нарушение трех статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод. "ЕСПЧ в рекордные сроки коммуницировал нашу жалобу и поставил перед РФ ряд вопросов, на которые необходимо ответить до 4 мая", - сказал он.

Адвокат уточнил, что в жалобе указывается на нарушение права на справедливый суд, свободу вероисповедания и свободу слова, пишет "Интерфакс".