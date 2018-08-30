Махмуд Велитов (справа). Кадр из видео пользователя БИЗНЕС Online https://www.youtube.com/watch?v=xQC_tbPJ0Vg

30 августа 2018, 11:42

УФСИН назвало стабильным состояние имама Велитова

Состояние имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова, госпитализированного в больницу при исправительной колонии в Астрахани, не вызывает опасений врачей, сообщили в УФСИН.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа стало известно, что Велитов был срочно этапирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Его адвокат Дагир Хасавов заявил, что Велитова "не долечили" во время прошлого нахождения в больнице месяц назад.

Махмуд Велитов был приговорен к трем годам колонии в апреле 2017 года. Суд признал оправдывающей терроризм его проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, который, по данным следствия, являлся членом признанной в России террористической и запрещенной решением суда организации "Хизб ут-Тахрир". Имам заявил, что не знал о том, что Гаппаев считался террористом. Состояние Велитова за время нахождения в колонии ухудшилось, он уже несколько раз попадал в больницы. В последний раз - с жалобами на боли в сердце, об этом стало известно 31 июля. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным имама московской мечети. 

"Осужденный Велитов вчера (29 августа) в плановом порядке переведен в областную больницу при исправительном учреждении. В настоящее время медицинскими работниками состояние здоровья оценивается как удовлетворительное и стабильное. Он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала учреждения и получает необходимое лечение. Угрозы жизни и здоровью осужденного нет", - цитирует начальника пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Астраханской области Юлию Дубровину ТАСС.

Адвокат Велитова Дагир Хасавов ранее заявил, что имам был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. По его словам, Велитов доставлен в ту же больницу, откуда в начале этого месяца его вернули в ИК-10 "без всякого лечения". "Жизнь Велитова в опасности", - написал он 29 августа на своей странице в соцсети Facebook.

Примечание:

"Мосгорсуд оставил имама Велитова под домашним арестом", "Адвокат сообщил о блокировании банковского счета имама Велитова", "Адвокат заявил о засекречивании дела имама Велитова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 августа 2018, 15:10

30 августа 2018, 14:56

30 августа 2018, 14:08

30 августа 2018, 13:35

30 августа 2018, 12:34

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости