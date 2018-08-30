УФСИН назвало стабильным состояние имама Велитова

30 августа 2018, 11:42

Состояние имама московской мечети "Ярдям" Махмуда Велитова, госпитализированного в больницу при исправительной колонии в Астрахани, не вызывает опасений врачей, сообщили в УФСИН.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа стало известно, что Велитов был срочно этапирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Его адвокат Дагир Хасавов заявил, что Велитова "не долечили" во время прошлого нахождения в больнице месяц назад.

Махмуд Велитов был приговорен к трем годам колонии в апреле 2017 года. Суд признал оправдывающей терроризм его проповедь об убитом дагестанском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, который, по данным следствия, являлся членом признанной в России террористической и запрещенной решением суда организации "Хизб ут-Тахрир". Имам заявил, что не знал о том, что Гаппаев считался террористом. Состояние Велитова за время нахождения в колонии ухудшилось, он уже несколько раз попадал в больницы. В последний раз - с жалобами на боли в сердце, об этом стало известно 31 июля. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным имама московской мечети.

"Осужденный Велитов вчера (29 августа) в плановом порядке переведен в областную больницу при исправительном учреждении. В настоящее время медицинскими работниками состояние здоровья оценивается как удовлетворительное и стабильное. Он находится под постоянным наблюдением медицинского персонала учреждения и получает необходимое лечение. Угрозы жизни и здоровью осужденного нет", - цитирует начальника пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Астраханской области Юлию Дубровину ТАСС.

Адвокат Велитова Дагир Хасавов ранее заявил, что имам был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. По его словам, Велитов доставлен в ту же больницу, откуда в начале этого месяца его вернули в ИК-10 "без всякого лечения". "Жизнь Велитова в опасности", - написал он 29 августа на своей странице в соцсети Facebook.