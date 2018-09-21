Хамзат Чумаков. Кадр из видео пользователя Хамзат Чумаков https://www.youtube.com/watch?v=TDTYLZMR_Gg

21 сентября 2018, 20:20

Дело о покушении на имама Чумакова направлено в суд

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение в отношении трех местных жителей по делу о покушении на имама Хамзата Чумакова осенью 2017 года. Процесс пройдет в Назрановском райсуде.

Как писал "Кавказский узел", следователи нашли доказательства причастности троих жителей Ингушетии к подготовке покушения на Хамзата Чумакова осенью 2017 года. Предполагаемый лидер группы предпринимает попытки освободиться из-под стражи и уйти от ответственности, заявили силовики и представители Чумакова.

2 октября 2017 года стало известно о задержании двух человек, которые, по данным ФСБ, планировали подорвать религиозного деятеля в Ингушетии. В домах задержанных оперативники изъяли самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества. 3 октября "Коммерсант" сообщил, что покушение готовилось на имама Хамзата Чумакова. Сам имам Насыр-Кортской мечети Хамзат Чумаков предположил, что покушение на него готовили ингушские преступные кланы, покровители которых находятся за пределами республики.

По версии следствия, двое обвиняемых в 2017 году спланировали совершить убийство известного в республике религиозного деятеля в связи с его публичными высказываниями, противоречащими их религиозным убеждениям, то есть на почве религиозной ненависти. Совершить убийство они решили путем подрыва бомбы у одной из мечетей в Назрани в день проведения пятничной молитвы, когда там бывает много людей, считает следствие.

Относительно третьего обвиняемого у следствия есть доказательства, что он участвовал в испытании взрывного устройства, но не знал, что целью совершения преступления является убийство. Как сказано в деле, совершить убийство не удалось, так как в сентябре 2017 года все обвиняемые были задержаны.

В зависимости от роли и степени участия в преступлениях они обвиняются по ч.1 ст.30, п.п."е", "ж", "л " ч.2 ст.105, ч.2 ст.222.1, ч.1 ст.222, ч.1 ст.222.1 УК РФ (приготовление к убийству, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, на почве религиозной ненависти, незаконный оборот боеприпасов, взрывчатых веществ).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

Имена потерпевшего (Хамзата Чумакова) и обвиняемых в релизе не приводятся.

Хамзат Чумаков - популярный среди верующих проповедник, получивший известность благодаря проповедям и видеообращениям с обличением коррупции в органах власти. До 2017 года пережил два покушения, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Хамзата Чумакова.

Примечание:

"Политический конфликт в Ингушетии получил религиозный подтекст", "Конфликт с элитами сыграл на руку Евкурову в глазах Кремля", "Житель Чечни осужден за покушение на имама Цечоева".

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