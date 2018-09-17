Силовики рассказали о расследовании покушения на имама Чумакова

17 сентября 2018, 22:21

Следователи нашли доказательства причастности троих жителей Ингушетии к подготовке покушения на имама Хамзата Чумакова осенью 2017 года. Предполагаемый лидер группы предпринимает попытки освободиться из-под стражи и уйти от ответственности, заявили силовики и представители Чумакова.

Как информировал "Кавказский узел", 2 октября 2017 года стало известно о задержании двух человек, которые, по данным ФСБ, планировали подорвать религиозного деятеля в Ингушетии. В домах задержанных оперативники изъяли самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества. 3 октября "Коммерсант" сообщил, что покушение готовилось на имама Хамзата Чумакова.

Имам Насыр-Кортской мечети Хамзат Чумаков предположил, что покушение на него готовили ингушские преступные кланы, покровители которых находятся за пределами республики. Мечеть в Насыр-Корте работает в обычном режиме, отметил имам.

Подозреваемыми по делу о подготовке покушения на Хамзата Чумакова являются три человека: Асхаб Хидриев, Мухарбек Арапиев и Мухажир Товмарзиев, которого следствие считает лидером преступной группы, сообщил со ссылкой на источники в силовых структурах корреспондент "Кавказского узла".

Первоначально уголовное дело в отношении Товмарзиева, Хидриева и Арапиева было возбуждено по части 2 статьи 222.1 УК России (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Дело о покушении на убийство Хамзата Чумакова (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК России) было возбуждено 31 марта 2018 года, а 6 апреля Хамзат Чумаков был признан потерпевшим по этому уголовному делу постановлением управления СКР по Ингушетии.

Следствие имеет "неопровержимые доказательства" причастности 40-летнего жителя Сунженского района Ингушетии Товмарзиева к планировавшемуся убийству Чумакова, соучастники планировали взорвать начиненную взрывчаткой машину после пятничного намаза, сообщил сегодня со ссылкой на информированный источник и источник в силовых структурах "Интерфакс-Юг".

По данным этих источников, в конце сентября прошлого года Товмарзиев приобрел у неизвестных составные части для изготовления самодельной бомбы, а Хидриев и Арапиев подыскали неприметный автомобиль. Следствие считает, что тогда же соучастники проверили пригодность компонентов для изготовления СВУ, взорвав бомбу малой мощности на пустыре на окраине селения Экажево. Рано утром 29 сентября 2017 года силовики провели в домах соучастников обыски и изъяли взрывчатые вещества.

Товмарзиев смог скрыться и был объявлен в розыск, но вскоре был задержан и добровольно выдал две реактивные противотанковые гранаты "РПГ-26". Задержанные соучастники к тому моменту подтвердили свою причастность к подготовке покушения на проповедника, указали источники.

Информацию силовиков о задержанных и о признании Чумакова потерпевшим подтвердили представители имама. Реализация преступного замысла могла привести к большому числу жертв, отметил адвокат Висит Цороев, представляющий интересы Чумакова.

«Как рассказали эксперты-взрывотехники, исследовавшие бомбу и ее мощность, взрыв не оставил бы ничего от бронированного автомобиля Чумакова, не говоря уже о людских жертвах. Судя по характеру всех покушений, преступников меньше всего волновало количество жертв. Потенциальными жертвами этих преступлений являются ни только имамы, но также прихожане и окружающие, среди которых много детей, школьников и стариков», - сообщил Цороев корреспонденту «Кавказского узла».



Хамзат Чумаков - популярный среди верующих проповедник, получивший известность благодаря проповедям и видеообращениям с обличением коррупции в органах власти. До 2017 года пережил два покушения. 14 сентября 2010 года в районе села Экажево Назрановского района был подорван автомобиль Чумакова, в результате этого покушения ему ампутировали ногу. 11 марта 2016 года возле мечети в муниципальном округе Насыр-Корт в Назрани после завершения пятничной молитвы взорвался автомобиль, мимо которого в тот момент проезжала машина имама мечети Хамзата Чумакова. Пострадали четыре человека, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Хамзата Чумакова.

Все трое подозреваемых являются уроженцами и жителями Ингушетии, сообщил руководитель службы охраны Чумакова Самир Евлоев. «Сейчас идет следствие и у нас есть опасения, что предпринимаются попытки уйти от ответственности, их хотят отпустить из под стражи», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Евлоев также отметил, что ранее «со стороны Товмарзиева в адрес имама угроз не поступало».

Информацию о попытке Мухажира Товмарзиева освободиться из-под стражи опубликовал 16 сентября блог ингушских силовиков rozysk06.livejournal.com. Согласно этой информации, Товмарзиев намеренно употребил в пищу продукты, которые вызывают у него острую аллергическую реакцию, и в начале сентября был доставлен в реанимацию, где врачи оказали ему помощь. В социальных сетях при этом распространилась информация о нарушении прав Товмарзиева и его тяжелом состоянии.

"Скоро Товмарзиев, несмотря на его попытки намеренного ухудшения своего состояния здоровья путем употребления в пищу продуктов, которые вызывают у него аллергию, будет выписан и продолжит принимать участие в следственных действиях по возбужденному в его отношении уголовному делу", - говорится в публикации ЖЖ rozysk06.

Комментариями адвокатов и родственников подозреваемых «Кавказский узел» пока не располагает.