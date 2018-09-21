Активист потребовал проверки нарушений на выборах в Волгограде

21 сентября 2018, 17:45

Алексей Ульянов, баллотировавшийся в гордуму Волгограда, провел сегодня три одиночных пикета, потребовав от облизбиркома и прокуратуры заняться проверкой данных о фальсификации выборов.

"Кавказский узел" сообщал, 13 сентября Алексей Ульянов подал в суд заявления с требованием отменить результаты выборов на трех избирательных участках

9 сентября жители Волгоградской области выбирали глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Опрошенные "Кавказским узлом" представители оппозиционных партий заявили о большом количестве нарушений в день голосований на фоне низкой явки, а 12 сентября около 20 участников пикета КПРФ призвали отменить итоги выборов на ряде участков в Волгограде, где были зафиксированы нарушения.

Сегодня с 13:30 до 14:40 мск Алексей Ульянов проводил одиночные пикеты у зданий облизбиркома, территориальной избирательной комиссии (ТИК) Дзержинского района Волгограда и областной прокуратуры. Активист стоял с плакатами "Почему факты нарушений на выборах не имеют реакции прокуратуры? Где надзор?" и "Требую проверок по фальсификациям на выборах в городскую думу Волгограда".

"От облизбиркома я требую проверки фальсификаций на выборах в гордуму Волгограда, от ТИКа и прокуратуры – реакции на нарушения. Меня интересует участок №413, выездная урна там побывала на 100 адресах. По шести адресам мы прошлись - люди никого не вызывали. На участке №419 не сошлось количество выданных бюллетеней, 520, с их количеством в урне - 641. Я требую отменить итоги выборов по этому участку", - рассказал Алексей Ульянов.

Кроме того, активист требует провести проверку в отношении председателя участка №417, где, по его словам, наблюдателей подстрекали сделать вброс ради повышения явки. "Здесь мы имеем аудиозапись. На участках №452 и №428 не производили подсчет голосов и отказали в пересчете наблюдателям. На участке №411 также предлагали сделать вброс - аудиозаписи нет, но есть два свидетеля. Всего нарушения произошли, по моим данным, на семи участках", - сказал Ульянов.

На пикет близ облизбиркома никто не отреагировал, там не было даже сотрудников полиции. Из здания администрации Дзержинского района, в которой находится ТИК, к пикетирующему вышел охранник и пообещал вызвать полицию. При этом несколько прохожих поддержали Ульянова словами "мы с вами". Сотрудники прокуратуры также не отреагировали на акцию активиста, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Ульянова, даты судебных заседаний по его искам пока не назначены. Пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что жалоба Алексея Ульянова поступила к ним 17 сентября. "Сейчас она находится на рассмотрению. Ульянов был проинформирован, что его доводы сейчас проверяются. Ответ будет дан в установленные сроки", - сказала Кулешова.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы 09.09.18".