Кандидат в гордуму Волгограда оспорил итоги выборов в суде

13 сентября 2018, 17:22

Результаты выборов на трех избирательных участках в Волгограде должны быть отменены из-за нарушений, заявил кандидат в гордуму Алексей Ульянов, обратившийся в суд и к главе ЦИК России.

"Кавказский узел" сообщал, что 9 сентября жители Волгоградской области выбирали глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Опрошенные "Кавказским узлом" представители оппозиционных партий заявили о большом количестве нарушений в день голосований на фоне низкой явки. 12 сентября около 20 участников пикета КПРФ в Волгограде призвали отменить итоги выборов на ряде участков, где были зафиксированы нарушения.

Согласно предварительным итогам выборов, озвученным 10 сентября избирательной комиссией Волгоградской области, в волгоградскую гордуму прошли четыре партии. Партия "Единая Россия" набрала 52,64% голосов избирателей, КПРФ - 14,65% голосов, ЛДПР и "Справедливая Россия" набрали 13,12% и 7,70% голосов избирателей соответственно.

Кандидат в депутаты гордумы Волгограда по 8 избирательному округу Дзержинского района Алексей Ульянов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что подал в суд Дзержинского района заявления с требованием отменить результаты выборов на трех избирательных участках - №№ 413, 419 и 453. "На 453-м УИК количество избирателей, проголосовавших за партии – 593, а за одномандатников – 50. Контрольные цифры бюллетеней не сходятся. Получается, более 500 человек были лишены возможности проголосовать за одномандатников", - сказал Ульянов.

Кроме того, 12 сентября он опубликовал на своем Youtube-канале видеообращение к главе ЦИК России Элле Памфиловой. Ульянов назвал прошедшие выборы "грязными" и заявил, что члены участковых и территориальных избирательных комиссий недостаточно тщательно рассмотрели информацию о серьезных нарушениях. "На некоторых участках председатели комиссий пытались договариваться с моими наблюдателями, чтобы вбросить бюллетени и повысить явку", - утверждает активист в своем видеообращении.

Алексей Ульянов добавил, что 12 сентября направил в областную прокуратуру и Центризбирком жалобы по поводу голосования на восьми избирательных участках, в том числе на 413-м и 419-м. "Жалобы касаются также участков, на которых предлагали вбросы сделать, не давали возможности нормально вести подсчет голосов", - отметил активист корреспонденту "Кавказского узла".

На сайтах избиркома Волгоградской области, ЦИК России и прокуратуры Волгоградской области по состоянию на 17:16 мск нет комментариев относительно этих жалоб.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы 09.09.18".