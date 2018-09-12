Участники пикета в Волгограде потребовали пересмотреть итоги выборов

12 сентября 2018, 17:43

Около 20 участников пикета КПРФ в Волгограде призвали сегодня отменить итоги выборов на ряде участков, где были зафиксированы нарушения. Коммунисты направили более 70 жалоб по нарушениям, заявил секретарь обкома партии Андрей Шевченко.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября жители Волгоградской области выбирали глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Опрошенные "Кавказским узлом" представители оппозиционных партий заявили о большом количестве нарушений в день голосований на фоне низкой явки.

Согласно предварительным итогам выборов, озвученным 10 сентября избирательной комиссией Волгоградской области, в волгоградскую гордуму прошли четыре партии. Партия "Единая Россия" набрала 52,64% голосов избирателей, КПРФ - 14,65% голосов, ЛДПР и "Справедливая Россия" набрали 13,12% и 7,70% голосов избирателей, соответственно.

Пикет "За честные" выборы прошел сегодня с 12 до 13 часов на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда. По данным организаторов, акция была согласована на 30 человек, в ней приняли участие 20. Пикетчики стояли вдоль второй продольной магистрали с плакатами: "Отдайте украденные голоса кандидатам от КПРФ!", "За честные выборы!", "Нет фальсификациям на выборах!", сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции протеста.



"Мы зафиксировали много видов нарушений, в том числе и досрочное голосование родителей детей - школьников и детсадовцев, госслужащих, вбросы, а также то, что не были скреплены листы регистрации граждан в УИКах, то есть их можно было подложить", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" секретарь обкома КПРФ Андрей Шевченко.

По его словам, были также зафиксированы отказы допустить членов избирательных комиссий с правом решающего голоса и наблюдателей на процедуру подсчета голосов.

"В Советском районе член комиссии с правом решающего голоса вышел в туалет, а когда вернулся – двери комиссии были закрыты и там шел подсчет голосов. Его не пускали до тех пор, пока мы не задействовали областные структуры и ТИК. На сегодня нами подано более 70 жалоб в различные инстанции – участковые избирательные комиссии, ТИКи, в прокуратуру и полицию. На некоторые жалобы были ответы из УИКов, что нарушений не было, другие рассматриваются", - рассказал Андрей Шевченко.

По его словам, были также отмечены случаи вбросов бюллетеней, которые могут привести к отмене итогов голосования. "Вброс был на участке в ДК поселка Максима Горького, мы его зафиксировали, его зафиксировали также партии "Альянс Зеленых" и "Коммунисты России". В Краснооктбярьском районе был вброс на двух участках, вбросы были также в Тракторозаводском, Дзержинском и Красноармейском районах", - заявил Андрей Шевченко.

По его словам, "часть участков оперативно передала копии протоколов наблюдателям от КПРФ, однако там, где были фальсификации протоколы держали до утра". "Руководитель штаба сейчас анализирует копии протоколов Если будут расхождения с официальными цифрами, мы пойдем в суд", - заявил он.

По словам участницы пикета Натальи Губановой, "грязнее выборов она не видела". "На одном из участков был вброс, это увидели, председатель плакала, извинялась и говорила, что не может потерять работу", - рассказала она.

О том, что намерена бороться за отмену итогов выборов, заявила корреспонденту "Кавказского узла" еще одна участница пикета, пенсионерка Таисия Дубровина. "Эти выборы очень нечестные, мы все равно будем бороться", - подчеркнула она.

По данным на 17.40 мск 12 сентября, на "Карте нарушений" движения в защиту прав избирателей "Голос" опубликовано 12 сообщений о нарушениях в день голосования и в ходе предвыборной кампании в Волгоградской области. Три из них касаются нарушения при подсчете голосов и искажения результатов, в частотности вбросов. При этом на сайте избиркома Волгоградской области нет комментариев по поводу озвученной на "Карте нарушений" и представителями КПРФ информации.