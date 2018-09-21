21 сентября 2018, 15:58

Полиция задержала ростовского дольщика во время пикета

Силовики задержали сегодня дольщика ЖК "Европейский", который проводил одиночный пикет у здания прокуратуры Ростовской области, а днем ранее сорвали пикеты дольщиков ЖК "Баррикадная", сообщили в Объединенной рабочей группе протестующих.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа представители 30 жилых комплексов, получив отказ ростовских властей в проведении митинга, провели акцию в Москве.

Наряд полиции посадил вышедшего на пикет дольщика ЖК "Европейский" в патрульный автомобиль, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Объединенной рабочей группы обманутых дольщиков Ростовской области. "Молодой человек стоял с плакатом и пытался привлечь внимание прокуратуры к проблеме", - рассказал представитель рабочей группы.

Правоохранители объяснили задержание проверкой, сообщил сам пикетчик Алексей Иванов. "Дали устное предупреждение о том, что делать так больше нельзя, так как в нашей прокуратуре сейчас находится "проверка из Москвы", и больше выходить с плакатом не следует", - сказал Иванов корреспонденту "Кавказского узла".

Дольщики ЖК "Европейский" в Ростове-на-Дону неоднократно участвовали в акциях протеста, требуя предоставить им либо жилье, либо компенсацию за него. По данным следствия, у дольщиков похищено около двух миллиардов рублей. Застройщик этого жилого комплекса осужден на шесть лет и восемь месяцев колонии за мошенничество.

Вчера, 20 сентября, силовики прервали и одиночные пикеты дольщиков ЖК "Баррикадная", которые также выходили к зданию областной прокуратуры, сообщили в Объединенной рабочей группе обманутых дольщиков. "К ним в штатском подошли сотрудники органов безопасности с жестким требованием покинуть место проведения пикета", - заявили в пресс-службе дольщиков.

Обманутые дольщики ЖК "Баррикадная" в марте проводили одиночные пикеты у здания правительства Ростовской области. Областное правительство является главным акционером корпорации, которая начала строительство их дома.

На сайте областного главка МВД и прокуратуры Ростовской области по состоянию на 15:58 мск 21 сентября нет комментариев относительно этих пикетов дольщиков.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Ростовские дольщики "похоронили" совесть чиновников", "Обманутые дольщики в Ростове-на-Дону провели акцию в виде флэшмоба", "Дольщики на митинге в Ростове-на-Дону заявили о неготовности властей к диалогу".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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