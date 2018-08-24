24 августа 2018, 15:49

Ростовский облсуд смягчил приговор застройщику ЖК "Европейский"

Срок заключения Вардана Исраеляна, осужденного за мошенничество с деньгами дольщиков в Ростове-на-Дону, уменьшен до 6 лет и 8 месяцев, заявил представитель потерпевших, выразив возмущение решением суда.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая суд приговорил к семи годам колонии Вардана Исраеляна, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Европейский" в Ростове-на-Дону. Также по этому делу в качестве обвиняемого проходит его брат Давид Исраелян. Потерпевшие сочли, что приговор гендиректору строительной фирмы слишком мягок и должен быть пересмотрен.

Дольщики ЖК "Европейский" в Ростове-на-Дону неоднократно участвовали в акциях протеста, требуя предоставить им либо жилье, либо компенсацию за него. По версии следствия, у дольщиков было похищено порядка 2 млрд рублей. Дело также было возбуждено против сотрудника региональной службы Госстройнадзора, который, по данным следствия, ненадлежащим образом проверял целевое использование средств граждан при строительстве жилого комплекса.

Сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Вардана Исраеляна, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы дольщиков ЖК "Европейский".

"В качестве аргументов смягчения наказания приводились: заключение досудебного соглашения, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, неработающей жены и ее добровольно переданное имущество, а также "валютный кризис 2014 года". Кроме того, как заявила адвокат осужденного, "дольщикам не важно наказание, им главное - получить свои квартиры или материальную компенсацию"", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным представителя инициативной группы дольщиков ЖК "Европейский", судебная коллегия учла заключение подсудимым досудебного соглашения со следствием и снизила срок наказания на 4 месяца - до 6 лет и 8 месяцев. "Дольщики ЖК "Европейский" глубоко возмущены смягчением наказания. Наличие 1500 потерпевших является отягчающим обстоятельством, но это никак не учли", - подчеркнул он.

Комментариями Вардана Исраеляна и его адвокатов о решении Ростовского областного суда "Кавказский узел" пока не располагает.

На сайте Ростовского облсуда, по данным на 15.00 мск 24 августа, нет информации о вынесении приговора. При этом указано, что заседание по апелляции Исраеляна назначено на 10.00 мск.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Ростовские дольщики "похоронили" совесть чиновников", "Обманутые дольщики в Ростове-на-Дону провели акцию в виде флэшмоба", "Дольщики на митинге в Ростове-на-Дону заявили о неготовности властей к диалогу".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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