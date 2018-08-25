Дольщики из Ростовской области приняли участие во всероссийской акции

25 августа 2018, 22:18

Власти Ростова-на-Дону не согласовали дольщикам проведение митинга, и местные жители отправились в Москву, где приняли участие во всероссийской акции протеста, сообщила координатор объединенной рабочей группы обманутых дольщиков Ростовской области Ирина Власова.

По ее словам, причину отказа в проведении акции в Ростове-на-Дону местные власти объяснили тем, что в этот день проходит другое, заявленное ранее мероприятие. Организатору, подававшему заявку, участковый уполномоченный по месту жительства вручил предупреждение "о недопустимости нарушения общественного порядка и осуществления экстремистской деятельности", копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Дольщики, получившие отказ в проведении митинга от ростовских властей, отправились на акцию в Москву, сообщила по телефону корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Власова. "Делегация от Ростовской области, представляющая 30 жилых комплексов (ЖК "Европейский", ЖК "1-я Баррикадная", ЖК "Мезенский", УК "Палаццио", ЖК "Яблоневый сад", дома по улице Магнитогорской и другие) приняла участие во всероссийском митинге обманутых дольщиков, который проходил в Москве", - сказала она.

По итогам всероссийского митинга была принята резолюция, главное требование которой - достроить дома и обеспечить людей жильем. Документ направлен президенту России, председателю правительства, уполномоченному по правам человека и другим федеральным и региональным чиновникам, проинформировала Власова.

Кроме того, дольщики Ростова-на-Дону и Ростовской области провели одиночные пикеты в своих городах, а дольщики ЖК "Европейский", проживающие в разных регионах России, провели акцию "ЖК Европейский – от Камчатки до Крыма!". В ней приняли участие жители Камчатки, Сибири, Урала, Крыма и Абхазии. Люди, купившие квартиры в "Европейском" и не имеющие возможности приехать и поселиться в них, вышли с требованиями достроить их дома, рассказала Власова.

Как писал "Кавказский узел", дольщики ЖК "Европейский" в Ростове-на-Дону неоднократно участвовали в акциях протеста, требуя предоставить им либо жилье, либо компенсацию за него. По версии следствия, у дольщиков было похищено порядка 2 млрд рублей. Дело также было возбуждено против сотрудника региональной службы Госстройнадзора, который, по данным следствия, ненадлежащим образом проверял целевое использование средств граждан при строительстве жилого комплекса. 24 мая суд приговорил застройщика, обвиненного в мошенничестве, к семи годам колонии. В августе суд смягчил ему приговор.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.