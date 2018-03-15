Ростовские дольщики обвинили власти в нежелании достроить жилой комплекс

15 марта 2018, 20:52

Одиночные пикеты дольщиков ЖК "Баррикадная" проходят у здания правительства Ростовской области с 13 марта. Представитель инициативной группы пожаловалась, что сегодня полицейские потребовали у пикетчика объяснительную.

Как писал "Кавказский узел", дольщики жилищного комплекса обвиняют власти в бездействии и требуют достроить свой дом. Они дважды объявляли голодовки. 25 января одна из дольщиц ЖК пикетировала у здания городского телецентра, но, по словам представителя инициативной группы, полицейские заслонили ее плакат от находившегося в здании губернатора.

Строительство дома на 1-й Баррикадной улице было начато в 2004 году Ростовской региональной ипотечной корпорацией. По данным на сайте корпорации, 51,682% ее акций владеет областное министерство имущественных и земельных отношений. Поскольку правительство Ростовской области было главным акционером компании-застройщика и выдало ему разрешение, требования обманутых дольщиков жилкомплекса "Баррикадная" к властям обоснованны, полагают юристы Христофор Арутюнов и Татьяна Берман.

С 13 марта дольщики ЖК на Баррикадной проводят серии одиночных пикетов перед зданием правительства Ростовской области, передает корреспондент "Кавказского узла". "Под "личным контролем" губернатора на улице осталось 265 семей по Баррикадной, 24 (1-2 этап)", "Баррикадная, 24, 1-2 очередь. Чиновники, или стройте, или убирайтесь!", гласят надписи на плакатах пикетчиков.

"Дом на Баррикадной, квартиры в котором купили в общей сложности 265 семей, сейчас готов всего на 50%. Достраивать не хотят, поэтому мы вынуждены выходить на пикеты. Пикеты планируем продолжать каждый день. В "дорожных картах" чиновников было сказано, что дом должен быть сдан в четвертом квартале 2018 года, однако в этом направлении ничего не происходит", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы дольщиков "Баррикадной" Юлия Собина.

По ее словам, сегодняшний пикет привлек внимание правоохранителей. "К пикетчику подошли сотрудники полиции, взяли с него на месте объяснительную, хотя они прекрасно понимают, что законов мы не нарушаем", - заявила Собина.

Комментариев от представителей полиции относительно этого инцидента не поступало. На сайте правительства Ростовской области к 19:00 мск 15 марта также не было реакции относительно требований участников серии пикетов.

По всей России, в том числе и на юге страны, насчитывается 35-40 тысяч обманутых дольщиков, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана". "Кавказский узел" собрал в ней советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет избежать подобных проблем.