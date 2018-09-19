Участники митинга в Нальчике разошлись после встречи с министром

19 сентября 2018, 21:45

Стихийный митинг в центре Нальчика, возникший в связи с событиями близ села Кенделен, завершился после беседы министра по делам национальностей Кабардино-Балкарии Анзора Курашинова с протестующими. Двое задержанных в ходе митинга активистов освобождены.

Как писал "Кавказский узел", сегодня активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства Кабардино-Балкарии в центре Нальчике, требуя разобраться в межнациональном конфликте, возникшем близ селения Кенделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

18 сентября жители Кенделена отказались пропустить участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, в результате чего между ними и приезжими активистами произошли стычки. Прибывшие на место противостояния силовики блокировали село, пытаясь не допустить масштабного конфликта. Чтобы предотвратить прорыв оцепления, силовики стреляли в воздух. Сегодня днем возле Кенделена произошли новые столкновения между активистами и силовиками. Следком начал проверку в связи с событиями в Кенделене.

Митинг в центре Нальчика начался около 17.00 мск. Вскоре на площадь Согласия были стянуты не менее 50 силовиков. Они через громкоговоритель призвали собравшихся "не нарушать общественный порядок" и разойтись, передает корреспондент "Кавказского узла".

Прибывший на площадь руководитель Правозащитного центра Валерий Хатажуков призвал участников митинга быть сдержанными.

Также к митингующим вышел министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарии Анзор Курашинов.

"Я говорил с ними о том, что надо договариваться, что дальнейшее нарастание конфронтации ни к чему хорошему не приведет. Ребята в принципе с этим согласны. Они задавали вопросы, я отвечал", - рассказал Курашинов корреспонденту "Кавказского узла".

Десять лет назад, в 2008 году, жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Они вышли на митинг под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня, однако утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение.

После встречи с министром собравшиеся на площади в центре Нальчика разошлись, данных о пострадавших не поступало.

В ходе митинга полицейские задержали общественного активиста Заура Жемухова и историка Тимура Алоева, но вскоре оба были освобождены. Комментариями Жемухова и Алоева относительно задержания "Кавказский узел" не располагает.

По состоянию на 21.00 на сайте Главного управления МВД по Кабардино-Балкарии нет информации о митинге и задержаниях в центре Нальчика.

Ранее Telegram-канал "Станция Нальчик" опубликовал видео, снятое, как утверждается, сегодня на центральной площади Нальчика. На нем видно, что между несколькими людьми и полицейскими происходит потасовка. У "Кавказского узла" пока нет доказательств того, что данное видео снято именно на сегодняшнем митинге в Нальчике.

Новости о противостоянии у селения Кенделен собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенделен: битва за историю". Возникший в связи с 310-летием Канжальской битвы межнациональный конфликт в Кабардино-Балкарии является следствием жестких политических ограничений и манипуляций, заявили опрошенные "Кавказским узлом" историки.