19 сентября 2018, 21:45

Участники митинга в Нальчике разошлись после встречи с министром

Стихийный митинг в центре Нальчика, возникший в связи с событиями близ села Кенделен, завершился после беседы министра по делам национальностей Кабардино-Балкарии Анзора Курашинова с протестующими. Двое задержанных в ходе митинга активистов освобождены.

Как писал "Кавказский узел", сегодня активисты с адыгскими флагами вышли к зданию правительства Кабардино-Балкарии в центре Нальчике, требуя разобраться в межнациональном конфликте, возникшем близ селения Кенделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

18 сентября жители Кенделена отказались пропустить участников шествия в память о 310-летии Канжальской битвы, в результате чего между ними и приезжими активистами произошли стычки. Прибывшие на место противостояния силовики блокировали село, пытаясь не допустить масштабного конфликта. Чтобы предотвратить прорыв оцепления, силовики стреляли в воздух. Сегодня днем возле Кенделена произошли новые столкновения между активистами и силовиками. Следком начал проверку в связи с событиями в Кенделене.

Митинг в центре Нальчика начался около 17.00 мск. Вскоре на площадь Согласия были стянуты не менее 50 силовиков. Они через громкоговоритель призвали собравшихся "не нарушать общественный порядок" и разойтись, передает корреспондент "Кавказского узла". 

Прибывший на площадь руководитель Правозащитного центра Валерий Хатажуков призвал участников митинга быть сдержанными.

Также к митингующим вышел министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарии Анзор Курашинов

"Я говорил с ними о том, что надо договариваться, что дальнейшее нарастание конфронтации ни к чему хорошему не приведет. Ребята в принципе с этим согласны. Они задавали вопросы, я отвечал", - рассказал Курашинов корреспонденту "Кавказского узла".

Десять лет назад, в 2008 году, жители балкарского селения Кенделен также отказались пропустить участников конного шествия в честь 300-летия победы Кабарды в Канжальской битве. Они вышли на митинг под лозунгами: "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим". Противостояние между участниками конного перехода и жителями Кенделена продолжалось два дня, однако утром 17 сентября 2008 года всадники в сопровождении правоохранителей прошли через селение.

После встречи с министром собравшиеся на площади в центре Нальчика разошлись, данных о пострадавших не поступало. 

В ходе митинга полицейские задержали общественного активиста Заура Жемухова и историка Тимура Алоева, но вскоре оба были освобождены. Комментариями Жемухова и Алоева относительно задержания "Кавказский узел" не располагает. 

По состоянию на 21.00 на сайте Главного управления МВД по Кабардино-Балкарии нет информации о митинге и задержаниях в центре Нальчика. 

Ранее Telegram-канал "Станция Нальчик" опубликовал видео, снятое, как утверждается, сегодня на центральной площади Нальчика. На нем видно, что между несколькими людьми и полицейскими происходит потасовка. У "Кавказского узла" пока нет доказательств того, что данное видео снято именно на сегодняшнем митинге в Нальчике. 

Новости о противостоянии у селения Кенделен собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенделен: битва за историю". Возникший в связи с 310-летием Канжальской битвы межнациональный конфликт в Кабардино-Балкарии является следствием жестких политических ограничений и манипуляций, заявили опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Примечание:

"Участники конного похода изменили маршрут после конфликта в Кенделене", "Участники конного похода заблокированы в селе Кенделен", "Силовики и участники шествия покинули Кенделен". 

Автор: Людмила Маратова; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 сентября 2018, 22:42

  • Игорь Бестужий переведен в колонию-поселение

    Бывший сити-менеджер Ставрополя Игорь Бестужий, осужденный на девять лет колонии строгого режима за взятку в 50 миллионов рублей, заслужил хорошим поведением перевод в колонию-поселение на Ставрополье, сообщили источники.

19 сентября 2018, 21:45

19 сентября 2018, 21:09

19 сентября 2018, 20:40

19 сентября 2018, 20:32

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости