Главой Волгограда переизбран Виталий Лихачев

19 сентября 2018, 14:30

Большинство депутатов волгоградской думы проголосовали сегодня за переизбрание действующего главы администрации города Виталия Лихачева. Трех его конкурентов поддержали лишь три депутата.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября были отобраны кандидаты на должность главы Волгограда. Победу в конкурсе одержит действующий сити-менеджер Виталий Лихачев, остальные участники не имеют перспектив, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Виталий Лихачев исполнял обязанности сити-менеджера Волгограда с 29 июня 2016 года, а 22 июля 2016 года был назначен на этот пост. 31 июля 2017 года центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал созданный совместно с Финансовым университетом при правительстве России "Национальный рейтинг мэров", в котором Лихачев оказался на предпоследней, 87-й строчке.

В сегодняшнем голосовании приняли участие 35 из 36 депутатов городской думы. За Лихачева проголосовали 29 из них. Кандидатуру председателя комитета строительства мэрии Волгограда Михаила Гайворонского поддержали три депутата, а за бывшего вице-губернатора Геннадия Чурикова и студентку Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Анну Манчуковскую не проголосовал никто. Еще два бюллетеня в урне оказались чистыми, сообщила "Высота 102".

Сразу после оглашения результатов голосования Виталий Лихачев принес присягу и официально вступил в должность, передают "Городские вести".

В соответствии с изменившимся уставом Волгограда, глава города будет обладать полномочиями главы городской администрации. Ранее эти должности были разделены, пост главы Волгограда до сегодняшнего дня занимал Андрей Косолапов, говорится в сообщении гордумы. На ее сайте и на сайте администрации Волгограда по состоянию на 14:29 мск 19 сентября нет информации о результатах голосования.