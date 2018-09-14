Политологи назвали конкурс на пост главы Волгограда безальтернативным

14 сентября 2018, 06:08

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы Волгограда сегодня выберет кандидатов, из которых уже на первом заседании городской думы депутаты изберут главу города. Победу в конкурсе одержит действующий сити-менеджер Виталий Лихачев, поскольку остальные участники не имеют перспектив, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как информировал "Кавказский узел", 9 сентября жители Волгограда избирали депутатов городской думы. Согласно предварительным итогам выборов, озвученным 10 сентября избирательной комиссией Волгоградской области, в гордуму прошли четыре партии. "Единая Россия" набрала 52,64% голосов избирателей, КПРФ - 14,65% голосов, ЛДПР и "Справедливая Россия" набрали 13,12% и 7,70% голосов избирателей соответственно.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа город-герой Волгоград проводится с 10 июля. Документы подали 10 кандидатов: действующий сити-менеджер Виталий Лихачев, председатель комитета по строительству администрации Волгограда Михаил Гайворонский, предприниматель Михаил Фурманов, бывший вице-губернатор Волгоградской области Геннадий Чуриков, сотрудник консалтингового агентства Михаил Галац, директор фирмы Роман Евстафьев, пенсионерка Лариса Зайченко, фельдшер-лаборант Людмила Украинская, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Волжского филиала Международного юридического института Алексей Колябин и студентка Анна Манчуковская, рассказала 13 сентября корреспонденту "Кавказского узла" секретарь конкурсной комиссии Оксана Попова.

По ее словам, по итогам первого этапа, который завершился 11 сентября, в допуске к участию во втором этапе конкурса было отказано Колябину, Фурманову, Галацу и Зайченко из-за неполных и недостоверных сведений.

"14 сентября будет проходить второй этап. Будет выслушан доклад кандидата, его программа, пройдет собеседование. Рекомендованные гордуме кандидаты также будут заслушиваться на думе, поскольку избирать главу будут депутаты... на первом заседании гордумы", - сказала Попова.

С новым созывом гордумы Волгоград перешел к новой модели управления, когда глава города избирается по конкурсу и возглавляет городскую администрацию. Первое заседание гордумы ориентировочно назначено на 19 сентября, в этот же день депутаты изберут председателя городского парламента, пояснил "Кавказскому узлу" сотрудник аппарата гордумы.

По сути выборы главы Волгограда проходят на безальтернативной основе, а окончательное решение остается за "Единой Россией", получившей абсолютное большинство мандатов в городской думе, считает заместитель директора Института региональных исследований ЮФО Александр Сайгин.

"Эти выборы абсолютно безальтернативные. Депутаты «Единой России» принимают решения на своей партконференции, остальных депутатов в гордуме всего шесть. В Волгограде никаких интриг нет. Политическое пространство в Волгограде на данный момент выжжено", - заявил «Кавказскому узлу» Сайгин.

Он считает, что невозможно найти грамотного специалиста, который мог бы составить конкуренцию Лихачеву. "Это фигура публичная, занимается политикой давно, имеет опыт участия и на выборных, и на назначаемых должностях. По сравнению с ним остальные кандидаты из себя ничего не представляют. Более того, невозможно оценить, что они предлагают, потому что конкурсные программы кандидатов не публичные. Если бы на сайте горадминистрации программы были вывешены для жителей, и они могли бы посмотреть - это другое дело", - отметил Сайгин.

Виталий Лихачев исполнял обязанности сити-менеджера Волгограда с 29 июня 2016 года, а 22 июля 2016 года был назначен на этот пост. 31 июля 2017 года центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал созданный совместно с Финансовым университетом при правительстве России "Национальный рейтинг мэров" по состоянию на июнь и июль 2017 года, в котором Лихачев оказался на предпоследней, 87 строчке.

Интриги быть не может, когда глава города выбирается только что избранным составом гордумы, считает волгоградская журналистка Елена Шаркова. "Интрига была бы, если бы главу города выбирало население. Большинство кандидатов представлено для массовости. Но есть интересная фигура – бывший вице-губернатор региона Геннадий Чуриков. Это очень опытный человек в сфере госуправления, знает хорошо Волгоградскую область и со своими взглядами на развитие региона мог бы хорошо потянуть город. Если бы ему отдать Волгоград, было бы очень интересно. Но, к сожалению, на такой вариант развития событий рассчитывать не стоит, поскольку Лихачев – фигура, которая устраивает губернатора Бочарова, и этим все сказано", - сказала она "Кавказскому узлу".

Большая часть кандидатов на пост главы города не имеют перспектив, полагает координатор клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко. "В списке кандидатов есть Лихачев и все остальные. Большая часть их - откровенные спойлеры, остальные не имеют никаких перспектив. Лихачев 19 сентября будет избран, в этом нет никаких сомнений. Большая интрига, кто будет председателем гордумы. Фигурируют имена нынешнего главы Волгограда Андрея Косолапова, Владлена Колесникова, Татьяны Мининой», - заявил Серенко "Кавказскому узлу".

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы 09.09.18".