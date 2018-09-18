Силовики провели обыск в редакции Yerevan.today

18 сентября 2018, 04:39

Обыск в редакции сайта Yerevan.today прошел в рамках дела о прослушке телефонных разговоров директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном. Работа издания после обысков парализована, заявил редактор Севак Акопян.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября на YouTube была опубликована запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова по делу о разгоне демонстрантов. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по статьям о нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном завладении компьютерной информацией. 13 сентября расследованием прослушки чиновников занялся парламент Армении.

Второй президент Армении Роберт Кочарян находился под арестом, но 13 августа был отпущен на свободу. Другой обвиняемый по делу о разгоне протестующих, Юрий Хачатуров, отпущен из-под стражи под залог. Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов, на которых также победил Серж Саргсян. В результате столкновений с полицией тогда погибли десять человек и еще свыше 250 были ранены, говорится в справке "Бунт в Армении", подготовленной "Кавказским узлом".

По делу о прослушке телефонных разговоров главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и главы Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна создана следственная группа, которая совместно с оперативно-розыскными органами предпринимают необходимые меры для выяснения обстоятельств, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" в сотрудник пресс-службы Следственного комитета Армении.

По его словам, на основании приобретенных данных в суд представлены ходатайства о проведении обысков в шести объектах по разным адресам. Суд удовлетворил эти ходатайства.

17 сентября обыски в рамках дела о прослушке разговоров Ванецяна и Хачатряна прошли в редакции сайта Yerevan.today.

По словам сотрудника пресс-службы Следственного комитета, обыск в Yerevan.today не связан к журналистской деятельности издания, а направлен на обеспечение разностороннего расследования и выяснения всех обстоятельств в рамках дела о прослушке.

Он также отметил, что в рамках предварительного расследования дела были получены данные о том, что запись телефонных разговоров глав СНБ и ССС первым на своем сайте опубликовал сайт Yerevan.today, однако очень скоро запись была удалена.

«Согласно поисковой системе Google, получившую 11 сентября широкое распространение запись телефонных звонков глав СНБ и ССС Yerevan.today опубликовал за два дня. В результате обыска в издании были изъяты процессор компьютера и три жесткие диски”, - отметил сотрудник следкома.

Редактор Yerevan.today заявил об отсутствии оснований для обысков

Редактор издания Yerevan.today Севак Акопян считает, что правоохранительные органы провели обыски в их редакции, а также в его доме и изъяли жесткие диски и компьютер без каких-либо обоснований, и парализовали работу редакции.

При этом, по его словам, правоохранители зафиксировали тот факт, что запись телефонных разговоров на Yerevan.today была опубликована намного позже, чем она получила широкое распространение.

"Это безответственный шаг со стороны следствия, которое действуют, заранее не проверив информацию. На нас натравлены фейки, в наш адрес поступают различные обвинения, нашей работе нанесен серьезный ущерб, но самое главное, уверен, что в конце никто не принесет извинения и не объяснит свои действия”, - заявил журналистам Севак Акопян.

Отметим, что ранее, 12 сентября Yerevan.today опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook опровержение того, что он первым опубликовал запись телефонных звонков силовиков. По данным руководства издания, в Google произошел сбой.

Издание отмечает, что "о записи узнали совершенно случайно 11 сентября около 14.00 (по местному времени), а на сайте опубликовали примерно в 15.00 (по местному времени), когда запись уже успела получить широкое распространение".

«Подобные искаженные данные получены в результате технического сбоя Google», - считает специалист по вопросам информационной безопасности Самвел Мартиросян.

«Система показывает неверные даты и по части других сайтов. К примеру, согласно Google, газета «Грапарак» сослалась на запись прослушки раньше, чем она появилась на YouTube. Это технический глюк, а не доказательство ранней публикации», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Самвел Мартиросян.