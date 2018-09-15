15 сентября 2018, 22:48

Автор видео о нарушении на выборах в Калмыкии объявилась в Москве

Студентка Айса Хулаева, снявшая видео о вбросе на выборах в Народный хурал, находится в Москве и уже встречалась с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, сообщили в калмыцком отделении партии.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 сентября председатель "Справедливой России" Сергей Миронов потребовал от МВД России защитить Айсу Хулаеву, которая сняла на видео вброс бюллетеней в поселке Приманыч. Представители партии заявили, что не могут ее найти, а руководство Калмыцкого госуниверситета, где учится Хулаева, заявили о ее исчезновении в полицию. 14 сентября Хулаева опубликовала видео, в котором заявила, что жива и здорова. Однако девушка не пояснила, где находится.

Калмыцкое отделение "Справедливой России" после записи видео заявило о вбросе бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч. 12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал итоги выборов в поселке недействительными.

Айса Хулаева находится в Москве и уже была в Госдуме, где встречалась с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель калмыцкого отделения партии Павел Манжиков. "Нам об этом сказали в исполкоме партии. Я сейчас в Москве. Думаю, в понедельник увижу Айсу и выясню все подробности", - добавил Манжиков.

По его мнению, на видео Хулаева выглядит запуганной. "Я мало с ней знаком лично – мы виделись, только когда ее направляли на избирательный участок. Девочка была живая, активная. На видео она совсем другая. Наталья Манжикова видела ее подавленной после допроса в Следственном комитете. Возможно, она до сих пор приходит в себя. Но не могу ничего утверждать, надо сначала ее увидеть", - сказал Манжиков.

Несмотря на просьбу Айсы Хулаевой не искать ее, Следственный комитет обязан найти студентку и взять с нее объяснительную, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник прокуратуры, попросивший не называть своего имени. "Есть заявление КалмГУ о безвестном исчезновении их студентки, к тому же сироты, проживающей в общежитии университета. Следком обязан установить ее местонахождение и убедиться, что все с ней в порядке", - сказал он.

По словам бывшего работника надзорного органа, следствие должно изучить все обстоятельства происходившего на участке в Приманыче. "Следком обязан дать юридическую оценку действиям членов избиркома, совершивших вброс, а также действиям тех, кто забрал Айсу с избирательного участка и удерживал – если удерживал – в ночь с 9 на 10 сентября", - отметил он.

Отметим, что сегодня видео, опубликованное 14 сентября, было удалено со страницы Айсы Хулаевой в Instagram.

На сайте следственного управления СКР по Калмыкии к 22.48 мск 15 сентября не появилось комментариев относительно информации о местонахождении Хулаевой.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" публикует в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".

Примечание:

"Подгруппа сторонников пенсионного референдума зарегистрирована в Северной Осетии", "В Волгограде коммунисты на митинге потребовали отставки правительства России", "Пикеты против пенсионной реформы прошли в Волгограде". 

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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