14 сентября 2018, 15:22

Автор видео вброса на выборах в Калмыкии попросила прекратить ее поиски

Следком проверяет сегодняшнее видеообращение Айсы Хулаевой, которая пропала после того, как зафиксировала вброс на одном из избирательных участков в Калмыкии.

"Кавказский узел" информировал, что 10 сентября председатель "Справедливой России" Сергей Миронов потребовал от МВД России защитить Айсу Хулаеву, которая сняла на видео вброс бюллетеней в поселке Приманыч. Представители партии заявили, что не могут найти ее с 11 сентября. В Калмыцком госуниверситете, где учится Хулаева, сообщили, что обеспокоены ее отсутствием и обратились в следственный органы.

Калмыцкое отделение "Справедливой России" после записи видео заявило о вбросе бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч. 12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал итоги выборов в поселке недействительными.

Айса Хулаева попросила не беспокоить ее близких. "Хочу сказать, что на данный момент я жива и здорова. Убедительная просьба: не беспокоить моих родных и близких. Также хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает меня. Я благодарна за это. Спасибо за внимание", - сказала студентка в видеообращении, которое разместила на своей странице в Instagram.

Скриншот видеообращения Айсы Хулаевой. https://www.instagram.com/p/Bns2PapFEDy/Она подчеркнула, что записывает видеообращение сегодня в 11:56, и продемонстрировала время на своем смартфоне.

На видео Айса Хулаева стоит в прихожей квартиры. Она говорит спокойным голосом. Других людей в кадре нет.

Руководитель пресс-службы Следственного комитета по Калмыкии Евгения Перфильева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что переслала видео сотрудникам ведомства, чтобы они изучили его. "Местонахождение Айсы Хулаевой еще не установлено. Но мы установим. Надо убедиться, что она в безопасности", - сказала представитель следствия.  

На сайте партии "Справедливая Россия" по состоянию на 15:21 мск нет комментариев по поводу этого видеообращения.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" размещает в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".

Примечание:

"Политологи указали на отсутствие интереса волгоградцев к выборам", "Наблюдатели заявили о вбросах и "каруселях" на выборах в Ростовской области", "В Волгограде коммунисты на митинге потребовали отставки правительства России".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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