Университет в Калмыкии подтвердил исчезновение Хулаевой

14 сентября 2018, 08:49

Студентка Айса Хулаева, которая сняла на видео вброс бюллетеней на выборах, с тех пор не появлялась в общежитии и на занятиях, подано заявление о ее исчезновении, сообщил Калмыцкий госуниверситет.

Как писал "Кавказский узел", студентка КалмГУ Айса Хулаева, которая сняла на видео вброс бюллетеней в поселке Приманыч, перестала выходить на связь. 11 сентября в калмыцком отделении "Справедливой России" сообщили, что Хулаеву видели в последний раз в кабинете следователя. Точное местонахождение Хулаевой неизвестно, но есть основания полагать, что она не выходит на связь по собственному желанию, сообщили 12 сентября в отделении партии. Представители вуза 12 сентября отказались сообщить "Кавказскому узлу", появлялась ли студентка на занятиях или в общежитии.

Калмыцкое отделение "Справедливой России" после записи видео заявило о вбросе бюллетеней на избирательном участке №81 в поселке Приманыч. 12 сентября территориальный избирком Ики-Бурульского района признал итоги выборов в поселке недействительными.

Ректорат Калмыцкого госуниверситета опубликовал 13 сентября на сайте вуза обращение "ко всем гражданам" в связи с исчезновением Айсы Хулаевой.

"Ректорат КалмГУ выражает чрезвычайную обеспокоенность исчезновением Айсы Хулаевой. В этой связи в следственные органы университетом направлено заявление о её отсутствии на занятиях и в общежитии последние трое суток", - говорится в сообщении.

Студентка "стала заложницей ситуации и невольным участником той нечистоплотной игры, которую разыгрывают определенные политические силы", предположило руководство вуза.

Заявление об исчезновении Хулаевой было подано в МВД по Калмыкии еще 12 сентября, пояснил 13 сентября корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы университета.

Пресс-секретарь МВД по Калмыкии Андрей Басхаев сообщил, что заявление направлено в республиканское управление Следственного комитета по Калмыкии. "Всем этим делом, в том числе безвестным исчезновением [Айсы Хулаевой], занимаются следственные органы [СКР], это их подследственность", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь глава пресс-службы СУ СКР по Калмыкии Евгения Перфильева воздержалась от комментариев по ситуации с Айсой Хулаевой. "Все, что пока могу сказать, – дело находится на контроле руководства", - сообщила 13 сентября корреспонденту "Кавказского узла" представитель Следственного комитета.

Лидеров калмыцкого отделения "Справедливой России" не вызывали в Следственный комитет в связи с заявлением ректората КалмГУ, сообщил "Кавказскому узлу" представитель партии Павел Манжиков.

"Но мы с [руководителем отделения партии] Натальей Манжиковой сейчас не в Элисте", - сказал он, уточнив, что их поездка не связана с прошедшими выборами и Айсой Хулаевой.

Представитель пресс-службы центрального аппарата "Справедливой России" отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с исчезновением студентки.

Комментариями от родственников Айсы Хулаевой "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о выборах в регионах юга России, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, "Кавказский узел" размещает в тематической подшивке "Выборы 09.09.18".