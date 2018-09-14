Владелец "Красного Октября" рассказал о рейдерском захвате завода

14 сентября 2018, 19:36

Уголовное преследование руководства волгоградского завода "Красный Октябрь" и введение на предприятии процедуры наблюдения организованы для захвата предприятия, заявил владелец завода Дмитрий Герасименко.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа руководство волгоградского завода "Красный Октябрь" предупредило рабочих о возможном банкротстве. По данным, озвученным директором по корпоративным вопросам группы "Красный Октябрь" Егором Фоменко, 21 марта Арбитражный суд Волгоградской области постановил ввести на комбинате процедуру наблюдения, чтобы оценить финансовое состояние предприятия, а 17 сентября на заседании суда может быть принято решение о введении процедуры банкротства комбината.

Владелец предприятия Дмитрий Герасименко был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита ВТБ на 65 млн долларов. По версии следствия, эти деньги, выданные банком в качестве кредита ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь", в 2007-2009 годах были переведены на счета посторонних компаний и похищены. Завод в 2012 году обанкротился, на его основе было создано ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь". Герасименко, находящийся с декабря 2016 года на Кипре, 2 ноября 2017 года заявил, что завод ожидают новые сокращения сотрудников и полная остановка производства. Он обвинил силовиков и контролирующие органы в давлении с целью отъема у него акций комбината.

Подробности банкротства металлургического завода "Красный Октябрь" рассказал в интервью газете "Комсомольская правда" владелец предприятия Дмитрий Герасименко, которое было опубликовано 13 сентября.

Герасименко рассказал о требовании отдать бесплатно 75% акций "Красного Октября"

Герасименко был назначен на должность исполнительного директора "Красного Октября" в 2011 году, когда просроченная кредиторская задолженность предприятия достигла 7,8 миллиардов рублей и на заводе была введена процедура наблюдения, отмечается в статье издания "Кто пытается захватить крупнейший в России металлургический завод?".

"На тот момент это был практически полностью остановившийся завод. Я собрал команду грамотных менеджеров, нам удалось потихоньку наладить дела. В 2012 году "Уралвагонзавод" стал поручителем по кредиту компании в сумме 56 миллионов евро на модернизацию производства. А спустя год "Альфа-банк" потребовал срочную выплату. У компании с возвратом денег возникли проблемы. И тогда я предложил генеральному директору "Уралвагонзавода" выкупить у компании предприятие. В 2013 году он продал мне 100% акций и обязательства перед банком на те самые 56 миллионов евро", - цитируются в статье слова Герасименко.

По данным издания, Герасименко также подчеркнул, что ему удалось привлечь к сотрудничеству итальянский концерн и переоборудовать завод. "Переоборудование завода обошлось примерно в 120 миллионов евро и все деньги мы партнерам выплатили. В 2014 году "Красный Октябрь" вернул себе лидирующие позиции на рынке металлопроката специальных марок стали. И вскоре на меня вышел человек и предложил переписать на него 75% акций "Красного Октября", - рассказал в интервью газете Герасименко.

По словам Герасименко, взамен на передачу акций он потребовал компенсации своих затрат "на переоборудование и кредит". "Но человек хотел контрольный пакет акций совершенно бесплатно. В противном случае обещал мне проблемы - уголовное преследование", - сообщил владелец предприятия изданию.

Согласно информации, размещенной на сайте завода "Красный Октябрь", в цехах смонтированы и запущены новые станки и печи. В производство были запущены стан холодной прокатки "1600", электронные автовесы, пресс-ножницы, система автоматизированного управления процессом ковки для ковочного пресса Davi Maki, дробильно-сортировочный комплекс, а также реконструирована компрессорная станция. При этом 1 ноября 2017 года руководство ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" сообщило, что направило следователю ходатайство о снятии ареста со здания сталеплавильного цеха и акций предприятия. Аресты были наложены в 2016 году постановлениями Тверского и Дорогомиловского судов Москвы после того, как владельцу "Красного Октября" Дмитрию Герасименко было предъявлено обвинение в растрате. В ноябре 2016 года дело было переквалифицировано по статье 159 УК РФ (мошенничество). 7 декабря 2017 года суд в Волгограде отказался снять арест с имущества предприятия.

По словам Герасименко, через восемь месяцев после того разговора его впервые задержали. "Выдвинули какие-то совершенно абсурдные обвинения, и во время "бесед" непрозрачно намекнули, откуда все мои беды. На протяжении следующего года со мною связывались через смс, звонили. В январе 2016 года мы снова встретились со все тем же человеком в лобби отеле в городе Сент-Моритц (Швейцария). Мои условия остались те же: я просил, чтобы мне компенсировали все затраты на завод. Но человек хотел акции "Красного Октября" бесплатно. Причем, на этот раз поставил срок - в течение двух недель. Я отказался", - приводит издание слова Герасименко.

Согласно информации, озвученной в статье, в феврале 2016 года в Москве было заведено уголовное дело "Присвоение или растрата в особо крупном размере". По версии следствия, неизвестные растратили 65,5 миллиона долларов, которые были взятые компанией в кредит, через два месяца на "Красный Октябрь" пришел ОМОН.

"Это полный абсурд. Я и мои сотрудники вдруг стали фигурантом уголовного дела о хищении денег, которое якобы было у компании, которая много лет назад владела заводом. Но ведь очевидно, что к ней мы не имели никакого отношения. Все мы пришли на завод намного позже. Работникам "Красного Октября" предлагали дать показания, якобы это я все провернул. Бред! Дело то возбуждали, то отменяли, то снова возбуждали. Причем, оно путешествует из Москвы в регион, а потом опять в Москву", - подчеркнул Герасименко.

По его мнению, которое привело издание, было сделано все, чтобы "на время следствия заморозить счета компании, то есть не иметь возможность выплачивать работникам зарплату, не рассчитываться с поставщиками". "Начались постоянные проверки, на завод приходили те или иные органы практически каждый день. На текущий момент реестр кредиторов металлургического завода "Красный Октябрь" - мал, и он весь принадлежит нашим же компаниям, которые уже подали заявления о прекращении процедуры банкротства.Тем не менее, введен временный управляющий",- процитированы в статье слова Герасименко.

Согласно статье, налоговая инспекция выставила заводу счет на 468 миллионов рублей неуплаченных налогов. "Красный Октябрь" оперативно закрыть этот долг не мог, поэтому еще одна компания Герасименко, Златоустовский электрометаллургический завод, обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о намерении погасить задолженность "Красного Октября". Суд дал добро. Деньги поступили в бюджет. Однако в документах налоговая по-прежнему фигурирует как кредитор металлургического завода", - подчеркивается в статье.

Герасименко напомнил, что на 17 сентября в Арбитражном суде Волгоградской области назначено заседание, на котором рассмотрят ходатайство временного управляющего о банкротстве компании. "Если суд это ходатайство удовлетворит, дальше будет приостановка производства, сокращение трех с лишним тысяч сотрудников и распродажа всего имущества",- заявил он.

Автор обращения в Telegram связал банкротство "Красного Октября" с волгоградскими чиновниками

В Telegram-канале НЕЗЫГАРЬ сегодня было размещено "Обращение контролирующего акционера ВМК "Красный Октябрь", подписанное Дмитрием Герасименко, в котором автор указал на связь начала в отношении завода процедуры банкротства с волгоградскими чиновниками и бизнесменами.

В сообщении отмечается, что власти Волгоградской области обращались к федеральному центру с просьбой содействовать в разрешении проблем волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь"и при этом Герасименко угрожали преследованием люди, ссылающиеся на высокопоставленных российских чиновников.

Автор обращения также приводит данные о связях тех, кого он считает виновными в попытке обанкротить предприятие, с силовиками, и считает, что проверки на заводе были инициированы с целью смены руководства предприятия. По утверждению автора обращения, один из самых высокопоставленных чиновников Волгоградской области “выполняет задачи олигархов”, помогая им обанкротить предприятие.

"Комбинат "Красный Октябрь" снизил численность с 5300 человек до 3100. Заказное противостояние обернулось переводом большей части налоговых платежей в другие регионы", - говорится в обращении.

В обращении, подписанном Герасименко, также отмечается, что "на базе проведенного управляющим финансового анализа состояния должника возможно только введение конкурсного производства и распродажа имущества градообразующего предприятия с незамедлительной остановкой его деятельности и увольнением всего трудового коллектива". "Главный удар в результате развязанных атак наносится даже не по комбинату, а по Государственной программе вооружений. С момента начала активных следственных действий под угрозой встал целый ряд проектов стратегической значимости. С утратой возможности приобретать украинскую спецсталь из-за деградации металлургической отрасли на постсоветской Украине и в связи с разрывом кооперационных связей с этой страной продукция "Красного Октября" стала просто незаменимой", - подчеркивается в сообщении.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением данных, приведенных в обращении, опубликованном на Telegram-канале, и не может проверить действительно ли его автором выступил Дмитрий Герасименко.

По данным на 17.40 мск 13 сентября, на сайте Федеральной налоговой службы нет информации о задолженности "Красного Октября" по налогам.

Напомним, что 7 мая около 70 работников металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде провели забастовку, протестуя против лишения большей части премиальных. После это руководство предприятия пообещало выплатить премиальные полностью.