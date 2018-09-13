Руководство волгоградского завода предупредило рабочих о возможном банкротстве

13 сентября 2018, 20:45

На металлургическом комбинате "Красный Октябрь" завершается процедура наблюдения, по результатам которой предприятие может быть объявлено банкротом. Рабочие заявили, что в случае увольнения не смогут найти работу в Волгограде.

"Кавказский узел" писал, что 7 мая около 70 работников металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде провели забастовку, протестуя против лишения большей части премиальных. После это руководство предприятия пообещало выплатить премиальные полностью.

По данным пресс-службы комбината, около тысячи рабочих и сотрудников предприятия приняли сегодня участие в расширенном собрании трудового коллектива "Красного Октября", на котором говорилось о возможном банкротстве комбината и распродаже его имущества с торгов. Собрание продлилось около часа, передает корреспондент "Кавказского узла".

21 марта Арбитражный суд Волгоградской области постановил ввести на комбинате процедуру наблюдения, чтобы оценить финансовое состояние предприятия, рассказал собравшимся директор по корпоративным вопросам группы "Красный Октябрь" Егор Фоменко. Он сообщил, что 17 сентября состоится заседание Арбитражного суда Волгоградской области, на котором может быть принято решение о введении процедуры банкротства комбината.

"АО «Златоустовский электрометаллургический завод» выкупило долги комбината у Федеральной налоговой службы. Поэтому они теперь единственные кредиторы комбината. В случае банкротства предприятия конкурсный управляющий отстранит все руководство комбината от управления предприятием. В этом вопросе вообще очень много юридических тонкостей, в которых нужно разбираться", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Егор Фоменко.

На собрании Фоменко заявил, что Златоустовский завод не собирается банкротить комбинат, но временный управляющий "Красного Октября" придерживается противоположной точки зрения.

"У всех желание одно – работать. В городе с работой плохо. Сталевары и прокатчики, в случае увольнения, не смогут найти работу", - сказал собравшимся представитель профсоюза комбината Сергей Белоусов.

Он предложил дожидаться решения Арбитражного суда. "А пока предлагаю вам разойтись по цехам. Под руководством начальников цехов и профсоюза проведите цеховые собрания и сформулируйте основные вопросы, которые нужно решить в ближайшее время", - добавил Сергей Белоусов.

Мастер цеха ремонта металлургического оборудования Николай Порадюк сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что проблем с выплатой зарплаты пока нет. "Последний аванс задержали только некоторым цехам", - пояснил Порадюк.

Мастер рассказал, что работает на "Красном Октябре" 35 лет. Его жена также трудилась на этом предприятии, но уже вышла на пенсию. "Если комбинат закроют - не знаю, что и делать. Мне 56 лет. До пенсии еще далеко. Куда я пойду работать со своей специальностью? Живем в нищете, от зарплаты до зарплаты. А тут еще и последнего лишимся после увольнения. О ситуации с банкротством не знали. И сейчас это собрание ничего нам не прояснило. Мы не в курсе этих дел", - сказал Николай Порадюк.

Один из рабочих, представившийся Сергеем, рассказал, что у него на иждивении находятся престарелые родители. "Мать – инвалид. Семья – жена, дочь и сын. Дети малолетние. Жена работает на малооплачиваемой работе. Если сейчас нас вышвырнут из комбината – хана, с сумой по миру пойдем. Кому я нужен, сталевар, в Волгограде? Переучиваться на менеджера пойду, так на это тоже деньги нужны. Да и менеджеров в городе – каждый третий. Катастрофа намечается у нас", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее, 8 августа, областное управление ФНС России взыскало с металлургического комбината "Красный Октябрь" 424 миллионов рублей задолженности по налогам. По данным налоговиков, предприятие умышленно увеличивало расходы на оплату процентов и разницы курсов валют по кредиту, который фактически не использовался для осуществления деятельности предприятия. Сумма убытков была завышена на 1,2 миллиарда рублей, что позволило предприятию снизить налог на прибыль. Выводы ФНС поддержали суды двух инстанций, говорится на сайте Metaltorg.ru.

"Кавказский узел" не располагает комментариями руководства завода относительно позиции прокуратуры и решения суда.