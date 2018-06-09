Работникам волгоградского завода "Красный октябрь" обещана выплата премий

09 июня 2018, 15:56

Руководство металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде пообещало протестующим работникам выплатить 100% премий за май. Рабочие направили обращение Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся на заводе.



"Кавказский узел" писал, что около 70 работников металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде провели 7 мая забастовку в знак протеста против лишения 70% премиальных, пригрозив полной остановкой работы завода с 9 июня. Протестующие сообщили, что рабочих массово отправляют в отпуска на время мундиаля.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут три города Юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

На заводе сегодня прошло собрание, на котором руководство пообещало выплатить 100% премий за май, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" работники предприятия.

"Директор сегодня прилетел из Златоуста, объезжал цеха, позвал представителей цехов к себе. К директору подходили люди из нескольких цехов для общения. Остановки предприятия пока нет. Затем прошло собрание, в котором принял участие директор по реконструкции и развитию группы компаний "Красный Октябрь" Андрей Лыска. Он пообещал, что за май вернут 100% премий", - рассказал рабочий завода Роман.

По его словам, люди ушли в оплачиваемые отпуска, а из остановленного с 26 мая цеха СПЦ-2 работают только 50-60 дежурных, которые смотрят за оборудованием. "Те, кто не захотел дежурить, ушли в отпуска на две трети оклада", - пояснил работник предприятия.

На собрании с руководством завода сегодня было очень много народа со всех цехов, рассказал сотрудник завода Виктор Мартынов. "Руководство завода заявило, что надеялось на то, что с 1 июля завод будет работать, однако из–за ЧМ завод будет закрыт. Руководство завода заявило нам: "Хотите митинговать – идите за забор и митингуйте!". Люди в открытую говорили, что завтра возьмут и рассчитаются. Скорее всего, было селекторное совещание с гендиректором, после чего Лыска пообещал выплатить людям 100% премий. Главное для дирекции – чтобы не остановили листопрокатные цеха, потому что там идет отгрузка. Люди объясняли руководству, что уже полгода их наказывают по премиям, но руководство никак не смогло это объяснить", - пояснил он.



Обещания выплатить полностью майскую премию пока ничем документально не подтверждены, заявил работник завода Дмитрий Глухов. "Зарплата у нас 13-го, обычно шпаргалки 10-го давали, но в связи с праздниками не знаю, как это будет. Говорили о том, что цеха, которые работают, или у которых намечен план, будут получать деньги согласно плану. С цехов, которые стоят: СПЦ-2, шлаковый и других сопутствующих, будут привлекать людей на другие работы – строительные, ремонтные, чтобы как-то поднять им зарплату", - отметил он.

По его словам, руководство сначала провело собрание с рабочими в цехах, затем в 11 часов встречалось с начальниками цехов, также на встрече было по два представителя от каждого цеха. "Дело в том, что оклады очень маленькие. Если человек остается за оклад, который примерно 14 тысяч, как он прокормит семью, выплатит кредит? В наши проблемы никто не хочет погружаться. Мы просили об увеличении окладов, но ни о чем не договорились", - пояснил работник завода.

После того, как владелец "Красного Октября" был обвинен в хищении кредита ВТБ на 65 миллионов долларов и объявлен в международный розыск, московские суды наложили арест на здания сталеплавильного цеха и акций предприятия. В декабре 2017 года суд в Волгограде отказался снять этот арест. В 2012 году завод обанкротился, на его основе было создано ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь".

Рабочие "Красного Октября" обратились к руководству страны

В группе АО ВМК "Красный октябрь"в соцсети "ВКонтакте" 8 мая были размещены уведомление о проведении митинга и обращение к президенту Владимиру Путину и полномочному представителю президента в ЮФО Владимиру Устинову.

"На предприятии складывается катастрофическая обстановка, которая может привести к его полной остановке: происходит массовое увольнение сотрудников (в настоящее время уволено более 3000 сотрудников), приостанавливается деятельность сталеплавильных цехов, счета предприятия арестованы – нет денег на зарплату!", - говорится в обращении к президенту России.

Авторы обращения подчеркивают, что в случае полной остановки предприятия на улице окажутся свыше трех тысяч человек и просят Путина разобраться в ситуации.

Обращения президенту и уведомление в администрацию Волгограда о митинге направлены сегодня по почте, заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель профкома завода Сергей Белоусов.

"Люди работают, долгов работодателя перед людьми нет, ждем зарплату в полном объеме за май", - подчеркнул он.

Источник в комитете промышленности и торговли Волгоградской области пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что "ситуация на заводе под контролем". "Это частное предприятие. Комитет в силу своих полномочий контролирует ситуацию. Ранее на заводе проходило совещание с привлечением общественности и силовых структур, целью которого было сохранение рабочих мест и интересов трудового коллектива", - пояснил источник на условиях анонимности.

Руководство завода пока не доступно для комментариев. "Кавказский узел" направил 8 июня запрос на предприятие с просьбой прокомментировать ситуацию.